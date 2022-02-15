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Лавров пошутил над "непонятливым" журналистом из Польши после вопроса о "вторжении"

Дипломат Мария Захарова призвала брать пример с министра и при общении с иностранными коллегами для доходчивости активно использовать кивки и подмигивания.

15 февраля, 13:14
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Сергей Лавров. Кадр из видео © t.me / Мария Захарова

Сергей Лавров пошутил над польским журналистом. Видео © t.me / Мария Захарова

Во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил над непонятливостью польского журналиста.

В ходе встречи он несколько раз прокомментировал информацию о гипотетическом "вторжении" России на территорию Украины, отмечая, что сообщения СМИ и различных политиков на эту тему являются спекуляциями и "информационным терроризмом". Несмотря на это, в конце пресс-конференции один из польских журналистов спросил: "То есть вторжения не будет?". Лавров задумался на несколько секунд, а затем молча закивал головой и рассмеялся.

"Непонятливый, в общем, у вас журналист какой-то", — добавил он, обращаясь к польскому коллеге Збигневу Рау сквозь смех.

Этот фрагмент конференции опубликовала у себя в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она посоветовала всем учиться у Лаврова и при озвучивании ответов активно использовать мимику, кивки и подмигивания, когда слова не очень "доходят" до западных партнёров.

Захарова сравнила с анекдотом ситуацию с ответом Запада на письмо Лаврова

Захарова сравнила с анекдотом ситуацию с ответом Запада на письмо Лаврова

А ранее Лавров подколол нерасторопных журналистов на встрече с президентом и главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом. Впрочем, министр не собирался отчитывать сотрудников СМИ, а всего лишь хотел разрядить обстановку. Судя по раздавшемуся в помещении смеху, у главы МИД РФ это получилось.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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