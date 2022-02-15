НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Комику Мирзализаде сократили срок нежелательности пребывания в России

Это значит, что стендапер не сможет приехать в РФ до середины 2035 года. Однако он не согласен с таким решением суда и намерен обжаловать его.

15 февраля, 13:55
<p>Идрак Мирзализаде. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Bp6geNkh2uK/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">idrak.m</a></p>

Идрак Мирзализаде. Фото © Instagram / idrak.m

По решению Замоскворецкого районного суда Москвы МВД сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России с пожизненного до 14 лет. Об этом сообщил адвокат юмориста Сергей Бадамшин.

"Фактически пребывание (проживание) в РФ Мирзализаде признаётся нежелательным до 27 августа 2035 года. Обжалуем это решение", — рассказал ТАСС адвокат.

Документ "пожизненно нежелательного": Идрак Мирзализаде продал вид на жительство в России за $15 тысяч

Документ "пожизненно нежелательного": Идрак Мирзализаде продал вид на жительство в России за $15 тысяч

Напомним, в конце июля 2021-го полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Суд арестовал стендапера на десять суток. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из своего выступления. Позднее МВД признало пребывание комика в России "пожизненно нежелательным". Тогда Мирзализаде подал иск к ведомству с требованием отменить решение. Однако суд отклонил просьбу комика.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1