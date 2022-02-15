Комику Мирзализаде сократили срок нежелательности пребывания в России
Это значит, что стендапер не сможет приехать в РФ до середины 2035 года. Однако он не согласен с таким решением суда и намерен обжаловать его.
Идрак Мирзализаде. Фото © Instagram / idrak.m
По решению Замоскворецкого районного суда Москвы МВД сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России с пожизненного до 14 лет. Об этом сообщил адвокат юмориста Сергей Бадамшин.
"Фактически пребывание (проживание) в РФ Мирзализаде признаётся нежелательным до 27 августа 2035 года. Обжалуем это решение", — рассказал ТАСС адвокат.
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Напомним, в конце июля 2021-го полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Суд арестовал стендапера на десять суток. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из своего выступления. Позднее МВД признало пребывание комика в России "пожизненно нежелательным". Тогда Мирзализаде подал иск к ведомству с требованием отменить решение. Однако суд отклонил просьбу комика.
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