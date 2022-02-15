The Sun и Mirror назначили время "вторжения" России на Украину
Ранее в Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин порой с юмором встречает подобные сообщения западных СМИ о дате гипотетического "нападения".
Фото © ТАСС / Рамиль Насибулин / БелТА
Британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "вторжение на Украину", дату которого западные СМИ "переназначают" уже который раз, якобы всё же состоится 16 февраля, издания даже называют точное время — три часа ночи местного.
Mirror со ссылкой на данные американской разведки утверждает, что в 3:00 произойдут "танковые и ракетные атаки". Далее говорится о возможных авиаударах по военным и правительственным командным пунктам и о штурме кораблями побережья Украины.
The Sun также заявляет, что Россия якобы готовится нанести "массированный ракетный удар" при участии 200 тысяч военнослужащих в три часа ночи.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики твердят о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину, при этом в Москве эти заявления не раз опровергали. Тем не менее нагнетание ситуации в западной прессе продолжается. Одним из самых громких фейков стала новость агентства Bloomberg. Оно опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. Позже агентство Bloomberg назвало очередную "дату вторжения" РФ в Незалежную — 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации журналисты не предоставили. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту дату "днём провала западной пропаганды войны".
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