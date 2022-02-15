The Sun и Mirror назначили время "вторжения" России на Украину

Британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "вторжение на Украину", дату которого западные СМИ "переназначают" уже который раз, якобы всё же состоится 16 февраля, издания даже называют точное время — три часа ночи местного.

Mirror со ссылкой на данные американской разведки утверждает, что в 3:00 произойдут "танковые и ракетные атаки". Далее говорится о возможных авиаударах по военным и правительственным командным пунктам и о штурме кораблями побережья Украины.

