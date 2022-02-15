НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ

Украинские силовики открыли снайперский огонь в три часа дня по местному времени в направлении населённого пункта Голубовское.

15 февраля, 13:41

Украинские военные © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 15:00 ВСУ с направления населённого пункта Орехово открыли снайперский огонь в направлении населённого пункта Голубовское, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", — говорится в телеграм-канале представительства.

Пять провокаций, которые может готовить Киев в Донбассе

Пять провокаций, которые может готовить Киев в Донбассе

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о подготовке Киевом десанта для заброски в тыл. Специально для проверки готовности батальона на командный пункт приезжал командующий операцией объединённых сил Александр Павлюк, уточнил представитель ведомства.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1