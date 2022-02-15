В ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ

Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 15:00 ВСУ с направления населённого пункта Орехово открыли снайперский огонь в направлении населённого пункта Голубовское, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", — говорится в телеграм-канале представительства.