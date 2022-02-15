В ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ
Украинские силовики открыли снайперский огонь в три часа дня по местному времени в направлении населённого пункта Голубовское.
Украинские военные © Facebook / Генеральный штаб ВСУ
Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 15:00 ВСУ с направления населённого пункта Орехово открыли снайперский огонь в направлении населённого пункта Голубовское, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", — говорится в телеграм-канале представительства.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о подготовке Киевом десанта для заброски в тыл. Специально для проверки готовности батальона на командный пункт приезжал командующий операцией объединённых сил Александр Павлюк, уточнил представитель ведомства.
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