Замдекана факультета ВШЭ Ларичева задержали по подозрению в растрате

Правоохранители задержали замдекана факультета права Высшей школы экономики Александра Ларичева. Он подозревается в крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





"Он подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). Следствие по делу ведёт ГСУ ГУ МВД Москвы. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте замдекана", — передаёт агентство.

Уточняется, что Тверской районный суд Москвы подтвердил получение ходатайства следствия об избрании меры пресечения Ларичеву в виде заключения под стражу.