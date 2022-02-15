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Замдекана факультета ВШЭ Ларичева задержали по подозрению в растрате

Информацию подтвердили в Тверском районном суде Москвы. Следователи подали ходатайство об аресте подозреваемого.

15 февраля, 13:24

Фото © Pexels

Правоохранители задержали замдекана факультета права Высшей школы экономики Александра Ларичева. Он подозревается в крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Он подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). Следствие по делу ведёт ГСУ ГУ МВД Москвы. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте замдекана", передаёт агентство.

Уточняется, что Тверской районный суд Москвы подтвердил получение ходатайства следствия об избрании меры пресечения Ларичеву в виде заключения под стражу.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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