Замдекана факультета ВШЭ Ларичева задержали по подозрению в растрате
Информацию подтвердили в Тверском районном суде Москвы. Следователи подали ходатайство об аресте подозреваемого.
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Правоохранители задержали замдекана факультета права Высшей школы экономики Александра Ларичева. Он подозревается в крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Он подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). Следствие по делу ведёт ГСУ ГУ МВД Москвы. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте замдекана", — передаёт агентство.
Уточняется, что Тверской районный суд Москвы подтвердил получение ходатайства следствия об избрании меры пресечения Ларичеву в виде заключения под стражу.
Ранее стало известно, что сына замглавы МВД Дениса Зубова отправили под стражу по делу о взятке. Также был арестован и ещё один фигурант — Игорь Карпов, задержанный вместе с Зубовым. Оба проведут в СИЗО ближайшие два месяца.
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