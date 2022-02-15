Прокурор зачитала обвинение Навальному в мошенничестве на миллионы рублей
По данным гособвинения, он собирал пожертвования для участия в выборах президента РФ, однако в результате средства были потрачены на личные цели и осуществление экстремистской деятельности.
Кадр из видео © Telegram/SHOT
Прокурор зачитывает обвинение Алексею Навальному. Видео © Telegram/SHOT
Прокурор обвиняет Алексея Навального в мошенничестве на миллионы рублей. Об этом пишет телеграм-канал SHOT, который опубликовал кадры с выездного заседания Лефортовского суда в ИК-2 в Покрове.
По заявлению гособвинения, создатель ФБК* вместе с партнёрами принимали от людей пожертвования (в том числе и на личные счета) на участие Навального в президентских выборах 2018 года. Однако уже на тот момент они знали, что у него нет законных оснований для предвыборной агитации, поскольку он не имеет права участвовать в выборах из-за судимости.
"Потерпевшие, будучи введёнными в заблуждение Навальным и иными лицами, отправляли деньги на счета подконтрольных ему юридических лиц, которые позднее были похищены на личные цели и для ведения экстремистской деятельности", — сказала прокурор, отметив, что у четырёх потерпевших таким образом было похищено около 2,7 млн рублей.
Напомним, что Навальный по решению суда проведёт в колонии около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Ранее Петушинский районный суд уже рассмотрел три иска блогера к ИК. Они касались оспаривания постановки на учёт как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг. Уголовное дело за мошенничество было возбуждено более года назад. По версии СК, Навальный похитил около 350 миллионов рублей, выделенных в качестве пожертвований ФБК*.
* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
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