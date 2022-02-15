Прокурор зачитала обвинение Навальному в мошенничестве на миллионы рублей

Прокурор обвиняет Алексея Навального в мошенничестве на миллионы рублей. Об этом пишет телеграм-канал SHOT , который опубликовал кадры с выездного заседания Лефортовского суда в ИК-2 в Покрове.

По заявлению гособвинения, создатель ФБК* вместе с партнёрами принимали от людей пожертвования (в том числе и на личные счета) на участие Навального в президентских выборах 2018 года. Однако уже на тот момент они знали, что у него нет законных оснований для предвыборной агитации, поскольку он не имеет права участвовать в выборах из-за судимости.