"Ты вернёшься": Норвежские биатлонисты поддержали Латыпова после неудачи в эстафете на Олимпиаде

Норвежские биатлонисты Тарьей Бё и легендарный Эмиль Хегле Свендсен поддержали россиянина Эдуарда Латыпова после его ошибки на последней стрельбе эстафеты в рамках Олимпиады в Пекине.

"Какая драма. Все спортсмены могут пройти через это. Худшее чувство. Латыпов, ты вернёшься", — написал Бё в своём инстаграме.

Четырёхкратный олимпийский чемпион Свендсен же вспомнил, что сам был в похожей ситуации во время Игр в Сочи, и выразил свои слова поддержки Латыпову.