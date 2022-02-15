"Ты вернёшься": Норвежские биатлонисты поддержали Латыпова после неудачи в эстафете на Олимпиаде
Наш спортсмен не сумел справиться с заключительной стрельбой и зашёл на два штрафных круга, упустив минутное преимущество.
Биатлонист Эдуард Латыпов. Фото © Getty Images / Christophe Pallot / Agence Zoom
Норвежские биатлонисты Тарьей Бё и легендарный Эмиль Хегле Свендсен поддержали россиянина Эдуарда Латыпова после его ошибки на последней стрельбе эстафеты в рамках Олимпиады в Пекине.
Фото © Instagram / tarjeiboe
"Какая драма. Все спортсмены могут пройти через это. Худшее чувство. Латыпов, ты вернёшься", — написал Бё в своём инстаграме.
Четырёхкратный олимпийский чемпион Свендсен же вспомнил, что сам был в похожей ситуации во время Игр в Сочи, и выразил свои слова поддержки Латыпову.
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Напомним, мужская сборная России взяла бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Судьба всей гонки решилась на последнем огневом рубеже, где Эдуард Латыпов не смог справиться с ветром и в итоге растерял почти минутное преимущество нашей команды над остальными соперниками.
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