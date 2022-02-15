НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Ты вернёшься": Норвежские биатлонисты поддержали Латыпова после неудачи в эстафете на Олимпиаде

Наш спортсмен не сумел справиться с заключительной стрельбой и зашёл на два штрафных круга, упустив минутное преимущество.

15 февраля, 13:25

Биатлонист Эдуард Латыпов. Фото © Getty Images / Christophe Pallot / Agence Zoom

Норвежские биатлонисты Тарьей Бё и легендарный Эмиль Хегле Свендсен поддержали россиянина Эдуарда Латыпова после его ошибки на последней стрельбе эстафеты в рамках Олимпиады в Пекине.

Фото © Instagram / tarjeiboe

Фото © Instagram / tarjeiboe

"Какая драма. Все спортсмены могут пройти через это. Худшее чувство. Латыпов, ты вернёшься", написал Бё в своём инстаграме.

Четырёхкратный олимпийский чемпион Свендсен же вспомнил, что сам был в похожей ситуации во время Игр в Сочи, и выразил свои слова поддержки Латыпову.

"Вы не люди": Губерниев жёстко раскритиковал фанатов, оскорбивших биатлониста Латыпова после эстафеты

"Вы не люди": Губерниев жёстко раскритиковал фанатов, оскорбивших биатлониста Латыпова после эстафеты

Напомним, мужская сборная России взяла бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Судьба всей гонки решилась на последнем огневом рубеже, где Эдуард Латыпов не смог справиться с ветром и в итоге растерял почти минутное преимущество нашей команды над остальными соперниками.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1