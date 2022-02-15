На митинге в Луганске предотвращён теракт
СВУ состояло из электродетонатора, двух тротиловых шашек общим весом 400 граммов и поражающих элементов. Местные силовики считают, что к закладке устройства причастны украинские спецслужбы.
Митинг-реквием, посвящённый Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Фото © Луганский информационный центр
Сотрудники Министерства госбезопасности ЛНР предотвратили теракт в луганском сквере Памяти, где сегодня прошёл митинг-реквием, посвящённый Дню памяти участников боевых действий. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства. Ранним утром в дежурную часть поступило сообщение от одного из местных жителей об обнаружении в мусорной урне "предмета, имеющего внешнее сходство с самодельным взрывным устройством".
"Сотрудниками МГБ в мусорной урне возле памятника воинам-интернационалистам было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, состоящее из мобильного телефона, электродетонатора, двух тротиловых шашек общим весом 400 граммов и поражающих элементов в виде кусков металлической арматуры длиной от 5 до 20 см", — говорится в сообщении МГБ.
Ведомство установило, что подрыв бомбы должен был быть произведён при проведении митинга, который начался в десять утра, а способ закладки и состав СВУ свидетельствуют о возможной причастности диверсионно-разведывательных групп Минобороны Украины и украинских спецслужб, "имеющих цель дестабилизировать общественно-политическую обстановку в ЛНР".
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.
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