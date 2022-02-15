Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала предложенный фракцией КПРФ проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик и постановила направить документ напрямую главе государства. "За" данное проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, 1 депутат воздержался. При этом Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, согласно которому текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.

"Госдума выражает однозначную и консолидированную поддержку принятым адекватным мерам в гуманитарных целях по поддержке жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, изъявивших желание говорить и писать на русском языке, желающих соблюдения свободы вероисповедания, а также не согласных с действиями украинских властей, нарушающих их права и свободы", — сказано в обращении, которое будет направлено российскому лидеру.

Депутаты отметили, что уже восемь лет жители ДНР и ЛНР живут под обстрелами из мелко- и крупнокалиберного оружия, миллионы людей стали беженцами. Кроме того, власти Украины прекратили выплаты пенсий и социальных пособий жителям Донбасса, установив полную экономическую блокаду населения и предприятий двух республик. Таким образом, как подчёркивается в документе, действия властей Украины "вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".

"Депутаты Госдумы считают обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", — говорится в документе.

Решение о признании республик Донбасса предлагается принять президенту России.