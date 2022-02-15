В тексте документа депутаты изложили свои аргументы в пользу того, чтобы признать республики Донбасса, а окончательное решение предлагается принять президенту России.

Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала предложенный фракцией КПРФ проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик и постановила направить документ напрямую главе государства. За данный проект проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один депутат воздержался. При этом Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, согласно которому текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.

"Госдума выражает однозначную и консолидированную поддержку принятым адекватным мерам в гуманитарных целях по поддержке жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, изъявивших желание говорить и писать на русском языке, желающих соблюдения свободы вероисповедания, а также не согласных с действиями украинских властей, нарушающих их права и свободы", — сказано в обращении, которое будет направлено российскому лидеру.

Депутаты отметили, что уже восемь лет жители ДНР и ЛНР живут под обстрелами из мелко- и крупнокалиберного оружия, миллионы людей стали беженцами. Кроме того, власти Украины прекратили выплаты пенсий и социальных пособий жителям Донбасса, установив полную экономическую блокаду населения и предприятий двух республик. Таким образом, как подчёркивается в документе, действия властей Украины "вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".

"Депутаты Госдумы считают обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", — говорится в документе.

Решение о признании республик Донбасса предлагается принять президенту России.