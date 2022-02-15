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Российские Ту-22М3 и МиГ-31К с ракетами "Кинжал" прибыли на учения в Сирию

Экипажи ВКС России выполнили перелёт из пунктов дислокации, преодолев более полутора тысяч километров.

15 февраля, 13:46

Фото © Минобороны России

Российские самолёты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с ракетами "Кинжал" были переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирии для участия в военно-морских учениях ВМФ в Средиземном море, сообщили в Минобороны РФ.

"Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом "Кинжал" перебазированы на аэродром Хмеймим (САР) для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря", — сообщили в российском военном ведомстве.

В МО отметили, экипажи ВКС России выполнили перелёт из пунктов дислокации, преодолев более полутора тысяч километров. В ходе предстоящих манёвров лётчикам дальней авиации предстоит выполнять задачи по предназначению.

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Ранее два российских Ту-22М3 провели второе за месяц патрулирование над Белоруссией. Уточняется, что на отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30СМ ВВС Белоруссии. Добавим, что до этого совместное патрулирование границ Союзного государства прошло 5 февраля.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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