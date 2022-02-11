Кинжальный выпад: Зачем Россия перебросила в Калининград гиперзвуковые ракеты Оружие, по мнению военных лётчиков, будет способно нивелировать главную угрозу со стороны США и НАТО. 10 февраля, 21:44 Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой "Кинжал" во время лётно-тактических учений. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Почему "Кинжал" оказался в Калининграде?

Российский истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" заметили в Калининградской области 7 февраля. По данным СМИ, истребитель с боевым гиперзвуковым блоком приземлился на аэродроме Чкаловск 7 февраля. Первоначальная версия переброски истребителя не подтвердилась: сообщений о том, что перелёт МиГ-31К имеет отношение к активной фазе учений "Союзная решимость – 2022", от военных не было.

Бывший пилот МиГ-31, майор ВВС в запасе Сергей Болташов пояснил, что переброска самолётов этого типа в самую западную точку России может преследовать несколько целей, одна из которых — изучение особенностей развёртывания оружия.

Комплекс Х-47 "Кинжал" — это относительно новое оружие для Российской армии. Его дальность вместе с дальностью носителя составляет порядка двух тысяч километров, а применение такого оружия — новая, неизведанная ниша для Воздушно-космических сил. Чтобы подтвердить характеристики комплекса, нужно "облетать" его там, где такие машины или такое оружие может быть размещено. Военные таким образом пытаются понять, где его лучше размещать, как лучше разворачивать. МиГ-31 с "Кинжалами" ещё не выходили на перехват целей, но, вероятно, могут начать это делать Сергей Болташов Бывший пилот МиГ-31, майор ВВС в запасе

Болташов пояснил, что Калининград выбран для тестирования "Кинжала" неслучайно: в регионе на берегу Балтийского моря расположена база ВМФ, и её регулярно "прощупывают" американские самолёты-разведчики и боевые корабли, находящиеся в нейтральных водах.

Скоростной перехватчик

В 2020 году первая десятка МиГ-31 с ракетами "Кинжал" заступила на боевое дежурство‍. Однако достаточно долго военные не раскрывали главный секрет этого комплекса: почему в качестве носителя были выбраны именно "Фоксхаунд" — "Лисьи гончие", как называют эти самолёты на Западе. Главная идея "Кинжала" состояла в том, чтобы ракета с большим количеством взрывчатки, которого достаточно, чтобы проделать в палубе любого корабля внушительных размеров дыру, до момента старта набирала достаточную скорость.

Никакой военной тайны в этом нет, обычная физика: чем выше забросить такой боеприпас и чем сильнее удастся его разогнать, тем больше будет скорость ракеты после включения двигателя. Выбор в пользу МиГ-31 оказался не только разумным, но и произвёл эффект на потенциальных получателей такой ракеты. При массе боевой части Х-47М2 "Кинжал" в 500 килограммов перед встречей с палубой корабля скорость ракеты составляет около 15 тыс. километров в час. Для систем обороны корабля такая цель будет заметна, но перехватить боевой блок не получится — "Кинжалу" отдали лучшее от баллистических ракет. Ракета на всём участке полёта активно маневрирует, поэтому её перехват почти невозможен, даже если корабль будет вооружён исключительно зенитными ракетами.

Главный секрет МиГ-31

Переброшенный в Калининград МиГ-31К — это с высокой долей вероятности испытательная машина, однако огромная ракета, подвешенная под фюзеляж, может быть самой настоящей. Главная задача военных на этапе экспериментального развёртывания комплекса в Калининграде — понять, при каких условиях этот комплекс может применяться. Главное достоинство носителя (и оно же — главный недостаток) — это высокая скорость. "Максималка" МиГ-31 — три тысячи километров в час. На такой скорости самолёт потребляет чудовищное количество керосина, поэтому его боевой радиус всего 720 километров. Этого достаточно, чтобы делать быстрые "выпады" в сторону противника, после которых самолёт, словно фехтовальщик, будет вынужден возвращаться обратно на аэродром.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой "Кинжал" во время лётно-тактических учений. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Если размещение "Кинжалов" в Калининграде признают успешным и целесообразным, на аэродроме может оказаться с десяток таких машин. Но даже в этом случае на западном направлении удастся единовременно развернуть всего десять ракет. Для массированного удара "Кинжалами" придётся придумать что-то другое.

"Кинжал" — это оружие обороны

Опытные военные говорят, что, если когда-нибудь наступит ситуация, при которой флот США и стран НАТО решится на силовое "прощупывание" Калининграда, вопрос существования таких кораблей придётся решать радикально. В этом случае перед ВКС встанет сложная задача — одновременно уничтожить сразу два десятка кораблей, поскольку к американской авианосной ударной группе из восьми-десяти кораблей (один авианосец и девять кораблей сопровождения) добавятся корабли союзников.

Решение этой задачи огласили ещё в 2020 году. Сразу после сообщения о развёртывании первого звена МиГ-31К стало известно, что новое супероружие могут получить дальние бомбардировщики Ту-22М3. Каждый из них сможет нести до четырёх таких ракет. С учётом дальности полёта Ту-22М3, характеристик сверхзвуковых МиГ-31К и особенностей ракет "Кинжал", отклонение которых от цели в худшем случае составляет один метр, под контролем российской авиации может оказаться вся акватория Балтийского моря — от Эстонии до Германии и Польши, то есть все направления, по которым зарубежные партнёры планируют действовать в случае развития полномасштабного конфликта.

Какое оружие России США считают самым опасным? Ракеты "Кинжал" Подлодки "Борей" Аппараты "Посейдон" Автомат Калашникова

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