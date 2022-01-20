Восточный ответ НАТО: Для чего Россия, Иран и Китай начинают экстренные учения флота Формально учения преследуют цель подготовки к борьбе с пиратством, однако в рамках учебных мероприятий в море вышли десятки кораблей. 20 января, 16:04 Малый противолодочный корабль "Иркутский комсомолец". Фото © ТАСС / Виталий Невар

Повторение — мать учения

Крупнейшие трёхсторонние учения могут начаться в северной части Индийского океана уже 21 января. Экипажи кораблей трёх флотов (России, Ирана и КНР) будут отрабатывать приёмы борьбы с пиратством и дорабатывать схемы взаимодействия друг с другом. Кроме отработки манёвров сценарий учений будет включать в себя спасение горящего корабля и другие спасательные операции.

Эксперты по глобальной безопасности отмечают, что новые учения трёх стран — часть новой стратегии, выработанной к 2019 году. Согласно этим замыслам, торговые пути Нового шёлкового пути по морю напрямую затрагивают экономические интересы трёх стран. Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность нового маршрута, требуется не только современная техника, но и новая тактика, прозванная в военной среде 3 in 3. Если говорить максимально упрощённо, то каждый из участников союза подстраховывает своего партнёра, а в патрульной группе всегда находятся корабли трёх стран.

Защита от пиратов и не только

Символично, что учения начались после переговоров президента России Владимира Путина и иранского лидера Ибрахима Раиси. Иран — важная часть китайского мегапроекта "Один пояс — один путь", однако в военном отношении страна не дотягивает до военной мощи Вооружённых сил РФ. Военно-морские силы Ирана оснащены в основном лёгкими кораблями, дальность хода которых ограничивается лишь ближайшими "территориальными морями".

Для охраны морской части Нового шёлкового пути этого недостаточно. Артерия, соединяющая прибрежные регионы Китая с Юго-Восточной Азией, Южной Азией, странами южной части Тихого океана, Ближним Востоком, Восточной Африкой и Европой, требует постоянного присутствия крупной группы боевых кораблей, которые гарантированно обезопасят путь от неприятностей любого типа. Кроме того, летом 2021 года ВМС Ирана лишились одного из самых больших кораблей — судно обеспечения Kharg ушло на дно недалеко от порта Джаск после продолжавшегося 20 часов пожара.

Российский ВМФ сыграет в этом регионе одну из ключевых ролей. Эксперт РСМД Василий Кашин пояснил: подобные учения становятся регулярными, а их цель — укрепить взаимодействие именно в таком формате.

Для китайцев это важно, потому что Иран и Россия снимают с них американское давление. Для нас Иран — важнейший партнёр на Ближнем Востоке. Для Ирана это выход из изоляции. Всех участников учений устраивает формат, все уверены в надёжности партнёров. Учения "Пояс морской безопасности – 2022" (которые начнутся завтра) — уже третье мероприятие подобного масштаба Василий Кашин Эксперт РСМД

Военно-морские силы Ирана и России участвуют в совместных военных учениях в Аравийском море и к северу от Индийского океана, 17 февраля 2021 года. Фото © Getty Images / Iranian Army / Handout / Anadolu Agency

Вооружены и опасны

Участник боевых походов ВМФ СССР в Бангладеш в 1972 году и в Египет в 1974-м капитан второго ранга в отставке Тихон Решетько отметил, что проведение таких учений способствует не только демонстрации флага, но и готовности защищать свои интересы во всех регионах Мирового океана, где это потребуется.

Современные учения можно сравнивать по сложности с мероприятиями, которые мы отрабатывали на флоте в период холодной войны. Но тогда дальность действия вооружений ограничивалась сотней километров. Сейчас крылатые ракеты могут обеспечить коридор на тысячу. Важно, чтобы те, кого часто называют потенциальными партнёрами, этот сигнал увидели и услышали, а наблюдать за учениями они, конечно, обязательно будут Тихон Решетько Капитан второго ранга в отставке

Не последние учения

Военный эксперт Юрий Лямин пояснил, что такие учения понемногу становятся доброй традицией трёх флотов.

В конце 2019 года первые подобные учения состоялись, а год назад были двусторонние ирано-российские. Так что такое сотрудничество постепенно начинает превращаться в традиционное явление. В первую очередь это, конечно, демонстрация растущей политической и военной координации между тремя странами. Ну и готовность быстро собрать ударный кулак, который при необходимости можно адаптировать как для охраны экономических маршрутов, так и для обеспечения региональной безопасности Юрий Лямин Военный эксперт

Нынешние и последующие учения трёх стран могут стать самыми масштабными за последние несколько лет, а их интенсивность, судя по последним событиям и планам, будет увеличиваться. К тому же перед ВМФ России с конца 2021 года замаячила возможность оперативного увеличения боевых групп там, где это необходимо. На судостроительном заводе "Севмаш" заканчиваются приготовления для передачи флоту двух атомных подводных лодок.

Церемония вывода из эллинга атомной подлодки "Генералиссимус Суворов" в Северодвинске. 25 декабря 2021 года. Фото © ТАСС / Пресс-служба АО "ПО "Севмаш"

В 2022 году на флоте должны появиться шестой "Борей" — стратегический ракетоносец "Генералиссимус Суворов" и четвёртый многоцелевой корабль проекта 885М "Ясень-М" — ударная атомная подлодка "Красноярск". Всего, по разным оценкам, в составе флота к концу года должно появиться не меньше 40 современных кораблей, часть из которых могут направить для охраны важнейших морских путей. Эксперты по региональной безопасности отмечают, что вкупе с современным вооружением, включая гиперзвуковые крылатые ракеты, у России появляется уникальный исторический шанс сыграть одну из решающих ролей в мировой экономике, отодвинув на второй план США и их союзников по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Авторы Сергей Андреев