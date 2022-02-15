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В ОНК узнали о состоянии актёра Валерия Николаева, который находится в психбольнице

Артист попал в изолятор на 15 суток за пьяное вождение без прав, а затем у него случился конфликт с сокамерником.

15 февраля, 14:12
<p>Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Члены Общественной наблюдательной комиссии навестили в московской психиатрической клинике актёра Валерия Николаева.

Артист рассказал членам комиссии, что 9 февраля его задержали за вождение автомобиля без прав, а в его моче якобы были обнаружены следы каннабиноидов. За это актёра поместили на 15 суток в спецприёмник. Отсутствие документов он назвал недоразумением, а следы каннабиноидов в анализе — якобы наличием этого вещества в назначенном ему лекарстве.

Также он заявил, что в спецприёмнике его сокамерник вылил на него кипяток, однако, по словам членов комиссии, следов ожогов у Николаева "визуально не отмечено". А медики сообщили, что в составе указанного Николаевым препарата каннабиноидов нет.

"У Николаева есть несколько ссадин на руках, в районе запястий, и небольшое покраснение левого века, но на ожоги это не похоже", — цитирует представителя комиссии RT.

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Напомним, Валерий Николаев попал в изолятор на 15 суток за пьяное вождение без водительского удостоверения. Как стало известно, там у него случился конфликт с сокамерником, который, по словам артиста, облил его кипятком. Позже Николаева доставили в психлечебницу из спецприёмника, где, по словам источников Лайфа, он вёл себя неадекватно — в частности, стучал в двери и гавкал. 14 февраля суд принял решение о принудительном лечении актёра.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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