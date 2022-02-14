День влюблённых в дурдоме: почему актёр Валерий Николаев не вылезает из скандалов В понедельник известный дебошир и лихач Валерий Николаев поссорился с сокамерником, его окатили кипятком, после чего увезли на психиатрическую экспертизу. Какими ещё выходками прославился актёр. 14 февраля, 16:31 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, ТАСС / Щербак Александр

— У меня бейджик "Пресса". Я хотел снять видео, чтобы опубликовать в Instagram. Но, видимо, это никому не надо. Да меня постоянно не пускают. Я же хулиган и бандит! — сетовал актёр ещё шестого февраля, когда его не пустили на церемонию вручения кинопремии "Золотой орёл". Формально Николаева выгнали за отсутствие приглашения.

Есть все признаки того, что актёр давно подружился с алкоголем, и почти все скандалы последних лет так или иначе связаны с его увлечением спиртным. В последний раз Николаев попал на сутки в один из столичных спецприёмников за пьяную езду без прав 11 февраля — меньше чем через неделю после того, как его выгнали с "Золотого орла".

Белая горячка или биполярное расстройство?

В кутузке актёр вступил в конфликт с ещё одним сидельцем — гражданином Таджикистана 27-летним Шахриером Бековым. По данным телеграм-канала Shot, Николаев якобы назвал оппонента "свиньёй", за что тот вылил на него горячую воду из чайника. Обидевшись, Николаев решил отомстить мигранту и написал на него заявление в полицию, где указал на якобы обширные ожоги (около 40% поверхности тела). Николаев оценил свои потери в 20 млн рублей. Из них десять он хотел потратить на пластическую операцию, ещё десять решил отсудить в качестве возмещения морального вреда.

Врачи не обнаружили ожогов на теле актёра, зато в глаза бросилось его неадекватное поведение. Сокамерники также говорили о странностях — якобы актёр лаял как собака и постоянно стучал в двери, мешая отдыху. В итоге Николаев был экстренно доставлен в психиатрическую лечебницу. Сообщается, что якобы его состояние похоже на биполярное расстройство личности. Возможно, так Николаев тяжело переживает расставание с алкоголем.

Актёр Валерий Николаев с супругой Эльмирой Земсковой. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

Четвёртая супруга актёра Эльвира Земскова в разговоре со СМИ пока отрицает сообщения о драке в спецприёмнике и отправку Николаева на обследование в психиатрическую лечебницу. С Земсковой актёр в браке уже седьмой год, в прошлом году у пары родился сын.

От всемирного признания к скандалам

Валерий Николаев в детстве занимался спортивной гимнастикой, после травмы ушёл из спорта в кино, окончив Школу-студию МХАТ. Во время учёбы два раза посетил Америку для стажировки. Всероссийскую известность Николаев получил в 2009 году после выхода сериала "День рождения буржуя". На пике популярности Николаева приглашали на хорошие роли в России и Голливуде. Артист неплохо зарабатывал. Однако популярность и деньги не пошли ему на пользу — актёр якобы начал выпивать и скандалить.

Самый крупный скандал с участием Николаева произошёл 25 февраля 2016 года, когда артист выпил и протаранил несколько машин в центре Москвы, в том числе автомобиль ГИБДД. Оказалось, что авария — лишь верхушка айсберга, за последние дни Николаев устроил самый настоящий марафон алкогольных скандалов. Его Subaru Forester уже находится в розыске как скрывшийся с места ДТП — за день до происшествия актёр сбил 54-летнюю женщину на Чистых прудах, которая была госпитализирована с травмами. Сам актёр даже не остановился и уехал.

Актёр Валерий Николаев с дочерью Дарьей Авратинской. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Также 22 февраля Николаев взял в прокат паркетник "Инфинити". Выехав за территорию салона, актёр снёс дорожный знак на Воронцовской улице. Затем бросил поцарапанную машину, отказавшись оплачивать ущерб.

Весной 2016-го решением Пресненского районного суда города Москвы Николаев получил свои первые 10 суток — за последнее время он более 20 раз нарушил правила дорожного движения. Причём актер самовольно покинул зал суда — и его пришлось доставлять в спецприёмник в Мнёвниках под конвоем. Актёра лишили прав на шесть месяцев. После выхода из спецприёмника Николаев вновь садится за руль своего авто и в очередной раз попадается. Тогда он получил 15 суток.

После повторного освобождения, казалось, актёр пересмотрел свою жизнь и покаялся: — Прошу прощения искренне и заявляю, что больше ничто подобное не случится. Я никогда не имел и не имею умысла нарушать закон и наносить кому-либо вред. Прошу прощения.

В СМИ писали, что актёр образумился и отказался от алкоголя. Однако в последнее время Николаева якобы снова стали замечать "под хмелем". Артист также стал пропускать тренировки в телевизионных шоу и скандалить с организаторами. И вот он снова попался пьяным за рулём и без прав.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение наказания для нетрезвых водителей, согласно которым, если человек попался за рулём в нетрезвом виде повторно, ему грозит наказание по статье 264.1 УК ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость") — штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трёх лет, ограничение или лишение свободы на срок до трёх лет. Также осуждённым запрещено управлять автомобилем на срок до шести лет.

Считаете ли правильным назначать лишение свободы для людей, повторно попавшихся пьяными за рулём? да, пьяный за рулём — это убийца нет, для нарушителя достаточно крупного штрафа

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