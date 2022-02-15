Депутат Бундестага Бауманн заявил, что исторически Крым принадлежит России
При этом парламентарий оговорился и назвал российской Украину, но сам же исправил ошибку.
Бернд Бауманн. Фото © ТАСС / imago images / Metodi Popow
Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Бернд Бауманн признал, что Крым является исторически территорией России, а его потеря Украиной уже свершившийся факт. Об этом политик рассказал во время беседы с журналистами на ютуб-канале фракции.
"Крым фактически в [составе] России. Исторически Украина принадлежит России... Не Украина, а Крым, прошу прощения", — уточнил Бауманн, с улыбкой исправив свою оговорку.
А ранее командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шёнбах сказал, что Крымский полуостров никогда не вернётся в состав Незалежной. При этом вице-адмирал подчеркнул, что его слова отражают только его личное мнение. После этого МИД Украины потребовал от ФРГ опровергнуть высказывание Шёнбаха, слова вице-адмирала также вызвали критику в МИД и Минобороны Германии. На фоне скандала Шёнбах подал прошение об отставке, министр обороны его удовлетворила. Также её поддержал и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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