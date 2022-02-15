Депутат Бундестага Бауманн заявил, что исторически Крым принадлежит России

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Бернд Бауманн признал, что Крым является исторически территорией России, а его потеря Украиной уже свершившийся факт. Об этом политик рассказал во время беседы с журналистами на ютуб-канале фракции.