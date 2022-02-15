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Огромный 12-метровый снеговик из Шерегеша попал в Книгу рекордов России

Эксперты подсчитали, что снежная постройка высотой с целый пятиэтажный дом. При этом в "руках" у него семиметровый сноуборд с надписью WewillROCyou.

15 февраля, 14:02
<p>12-метровый снеговик из Шерегеша. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CZ_fNYFNQDp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pyatovskiy</a></p>

12-метровый снеговик из Шерегеша. Фото © Instagram/pyatovskiy

Огромный двенадцатиметровый снеговик из Шерегеша попал в Книгу рекордов России. Его построили в честь дня рождения горнолыжного курорта, а также в поддержку наших спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

Белого гиганта официально признали самым большим рукотворным снеговиком страны. По подсчётам экспертов, его высота составила целых 12 метров — как пятиэтажный дом. При этом в руках у него семиметровый сноуборд с надписью WewillROCyou.

А ранее Лайф рассказывал о десяти самых крутых снеговиках, о которых ваши дети будут помнить всю жизнь.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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