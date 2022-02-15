Огромный 12-метровый снеговик из Шерегеша попал в Книгу рекордов России

Огромный двенадцатиметровый снеговик из Шерегеша попал в Книгу рекордов России. Его построили в честь дня рождения горнолыжного курорта, а также в поддержку наших спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

Белого гиганта официально признали самым большим рукотворным снеговиком страны. По подсчётам экспертов, его высота составила целых 12 метров — как пятиэтажный дом. При этом в руках у него семиметровый сноуборд с надписью WewillROCyou.