10 самых крутых снеговиков, о которых ваши дети будут помнить всю жизнь

"Решили слепить Венеру Милосскую, но потеряла она не только руки. Ваять голову тоже было лень, поэтому теперь красотка без неё"

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"Кажется, у меня новый питомец. Грядущая весна разобьёт мне сердце"

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"Парк ледникового периода"

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"Пока я был на работе и занимался взрослыми делами, моя жена сделала этого уморительного снеговика с почтовым ящиком вместо рта"

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"Слепили снежного Снупи и его будку. Конец декабря — хочется так же лечь и немножко отдохнуть"

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"Он следит за тобой. Пришла идея сделать жуткого снеговика. С реализацией проблем не возникло"

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"По факту — это просто сугробы с глазами-огоньками. Но поверьте, если увидишь это ночью, то эмоций будет больше, чем от самой сложной снежной скульптуры с мелкими деталями"

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"Устроили снежную зарисовку по книге "Гулливер в стране лилипутов" Джонатана Свифта"

Фото © Reddit / mpburrows

"Бесплатный снеговик! Требует собственной сборки"

Фото © Reddit / wiz93

"Кажется, кто-то вёл себя плохо в этом году и поплатился за это"

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