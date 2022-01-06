10 самых крутых снеговиков, о которых ваши дети будут помнить всю жизнь
Лепка снеговиков чуть ли не главная зимняя забава. Вот только, чтобы детишки точно запомнили своё творение, парой снежных шаров не обойдёшься. Ниже — десять примеров, которые впечатляют и взрослых.
"Решили слепить Венеру Милосскую, но потеряла она не только руки. Ваять голову тоже было лень, поэтому теперь красотка без неё"
Фото © Reddit / xvmir
"Кажется, у меня новый питомец. Грядущая весна разобьёт мне сердце"
Фото © Twitter / Moffs_06
"Парк ледникового периода"
Фото © Reddit / knownothingwiseguy
"Пока я был на работе и занимался взрослыми делами, моя жена сделала этого уморительного снеговика с почтовым ящиком вместо рта"
Фото © Reddit / majlem
"Слепили снежного Снупи и его будку. Конец декабря — хочется так же лечь и немножко отдохнуть"
Фото © Twitter / sumikko mofu
"Он следит за тобой. Пришла идея сделать жуткого снеговика. С реализацией проблем не возникло"
Фото © Reddit / fudgebringer
"По факту — это просто сугробы с глазами-огоньками. Но поверьте, если увидишь это ночью, то эмоций будет больше, чем от самой сложной снежной скульптуры с мелкими деталями"
Фото © Reddit / iBleeedorange
"Устроили снежную зарисовку по книге "Гулливер в стране лилипутов" Джонатана Свифта"
Фото © Reddit / mpburrows
"Бесплатный снеговик! Требует собственной сборки"
Фото © Reddit / wiz93
"Кажется, кто-то вёл себя плохо в этом году и поплатился за это"
Фото © Reddit / littlelexi7
Ещё больше примеров удивительных снеговиков — в материале Bored Panda.
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