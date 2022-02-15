Прокурор уличила Навального в сборе пожертвований на несуществующую избирательную кампанию

Во время выездного заседания Лефортовского суда в ИК-2 в Покрове прокурор напомнила, что у Алексея Навального во время якобы "предвыборной кампании" была непогашенная судимость, которая не давала ему никакой возможности баллотироваться. Зная это, он собирал пожертвования на "выдвижение в президенты".

"В предвыборных роликах содержалась ложная информация о существующей у Навального возможности участвовать в выборах… Обвиняемый и другие участники преступной группы размещали ролики на видеохостингах, сайтах и в социальных сетях", — отмечает прокурор.

Сегодня в покровской колонии начался процесс над Навальным по новому делу. На этот раз он обвиняется по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. При этом во время заседания Навальный предложил новому судье общаться "как весёлые друзья", отметив, что с прошлым судьёй у него не сложились отношения только потому, что его постоянно перебивали и не давали говорить.