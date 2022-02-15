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Прокурор уличила Навального в сборе пожертвований на несуществующую избирательную кампанию

Она отметила, что в агитационных роликах содержалась ложная информация о существующей у политика возможности участвовать в выборах.

15 февраля, 14:20
<p>Прокурор зачитывает обвинение Алексею Навальному. Кадр из видео © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/34340" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Прокурор зачитывает обвинение Алексею Навальному. Кадр из видео © Telegram / SHOT

Во время выездного заседания Лефортовского суда в ИК-2 в Покрове прокурор напомнила, что у Алексея Навального во время якобы "предвыборной кампании" была непогашенная судимость, которая не давала ему никакой возможности баллотироваться. Зная это, он собирал пожертвования на "выдвижение в президенты".

"В предвыборных роликах содержалась ложная информация о существующей у Навального возможности участвовать в выборах… Обвиняемый и другие участники преступной группы размещали ролики на видеохостингах, сайтах и в социальных сетях", отмечает прокурор.

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Сегодня в покровской колонии начался процесс над Навальным по новому делу. На этот раз он обвиняется по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. При этом во время заседания Навальный предложил новому судье общаться "как весёлые друзья", отметив, что с прошлым судьёй у него не сложились отношения только потому, что его постоянно перебивали и не давали говорить.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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