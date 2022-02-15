Врач из красной зоны Карпов рассказал, как распознать цитокиновый шлейф

Заведующий отделением инфекционного корпуса Клинической больницы Св. Луки, врач-терапевт и врач-пульмонолог Юлий Карпов рассказал о когнитивных расстройствах, в том числе расстройствах цифровой памяти, и других нарушениях после перенесённой коронавирусной инфекции.

Он напомнил о цитокиновом шторме, с которым за два года пандемии столкнулись многие заболевшие. Это воспалительная реакция в организме, при которой резко возрастает уровень цитокинов, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Другой вид осложнений — цитокиновый шлейф — остаётся в организме, независимо от штамма и тяжести заболевания. Ему характерна астенизация, проливной пот, субфебрильная температура, спонтанные сердцебиения вне зависимости от нагрузок, нарушения сна, цифровой памяти и когнитивные расстройства.

"В определённом смысле "омикрон" полегче. Мы перестали сталкиваться с такими площадями поражения лёгких, сейчас в основном КТ-2 — это до 30% поражения. Пациенты требуют меньше кислорода и реже регрессируют. Но стало больше поступать людей с респираторной симптоматикой. Перегрузка на внебольничную сеть велика, и отличить инфекцию не всегда возможно", — рассказал врач в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Доктор подчеркнул, что все штаммы коронавируса — это одно и то же явление с разной интенсивностью. Он напомнил, что вирусные пандемии протекают по одному эпидемическому сценарию, и заметил связь с гонконгским гриппом. Тогда третья волна была самой тяжёлой, но после неё вирус отступил.

"Я очень надеюсь, что эта волна должна быть либо последней, либо последней масштабной. Думаю, к концу этого года можно будет вздохнуть, CoViD-19 станет сезонной инфекцией", — резюмировал врач.