Губернатор Куйвашев вступился за испортившего картину ученицы Малевича охранника
По его словам, холст, возможно, стал стоить в 10 раз дороже в результате действий мужчины.
Повреждения на картине "Три фигуры". Фото © The Art Newspaper Russia
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за бывшего охранника екатеринбургского Ельцин-центра Александра Васильева, который пририсовал глаза на картине "Три фигуры" кисти ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской.
Евгений Куйвашев написал в своём инстаграме, что, на его взгляд, никакой катастрофы не произошло, а, возможно, и вовсе "картина стала стоить в 10 раз дороже", так как обрела новый смысл, а такие истории очень ценят аукционисты. По словам чиновника, Васильев не сделал ничего такого, за что его следует наказать. Губернатор выразил надежду на то, что следователи, ведущие уголовное дело, проявят к охраннику снисхождение.
"Всё-таки Васильев — ветеран двух войн, афганской и первой чеченской, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребёнок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать", — написал губернатор Свердловской области.
Лайф рассказывал, что инцидент в Ельцин-центре произошёл в начале декабря прошлого года. Картина из коллекции Третьяковской галереи стоимостью 75 миллионов рублей являлась частью выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Сначала считалось, что чернила проникли в слой краски, реставрационные работы оценивали в 250 тысяч рублей.
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