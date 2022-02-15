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Губернатор Куйвашев вступился за испортившего картину ученицы Малевича охранника

По его словам, холст, возможно, стал стоить в 10 раз дороже в результате действий мужчины.

15 февраля, 14:31
<p>Повреждения на картине "Три фигуры". Фото © <a href="https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220113-wyct/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Art Newspaper Russia</a></p>

Повреждения на картине "Три фигуры". Фото © The Art Newspaper Russia

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за бывшего охранника екатеринбургского Ельцин-центра Александра Васильева, который пририсовал глаза на картине "Три фигуры" кисти ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской.

Евгений Куйвашев написал в своём инстаграме, что, на его взгляд, никакой катастрофы не произошло, а, возможно, и вовсе "картина стала стоить в 10 раз дороже", так как обрела новый смысл, а такие истории очень ценят аукционисты. По словам чиновника, Васильев не сделал ничего такого, за что его следует наказать. Губернатор выразил надежду на то, что следователи, ведущие уголовное дело, проявят к охраннику снисхождение.

"Всё-таки Васильев — ветеран двух войн, афганской и первой чеченской, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребёнок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать", — написал губернатор Свердловской области.

Охранник заявил, что нарисовать глаза на картине ученицы Малевича за 75 млн его подбили дети

Охранник заявил, что нарисовать глаза на картине ученицы Малевича за 75 млн его подбили дети

Лайф рассказывал, что инцидент в Ельцин-центре произошёл в начале декабря прошлого года. Картина из коллекции Третьяковской галереи стоимостью 75 миллионов рублей являлась частью выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Сначала считалось, что чернила проникли в слой краски, реставрационные работы оценивали в 250 тысяч рублей.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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