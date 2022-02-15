Губернатор Куйвашев вступился за испортившего картину ученицы Малевича охранника

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за бывшего охранника екатеринбургского Ельцин-центра Александра Васильева, который пририсовал глаза на картине "Три фигуры" кисти ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской.

Евгений Куйвашев написал в своём инстаграме, что, на его взгляд, никакой катастрофы не произошло, а, возможно, и вовсе "картина стала стоить в 10 раз дороже", так как обрела новый смысл, а такие истории очень ценят аукционисты. По словам чиновника, Васильев не сделал ничего такого, за что его следует наказать. Губернатор выразил надежду на то, что следователи, ведущие уголовное дело, проявят к охраннику снисхождение.

"Всё-таки Васильев — ветеран двух войн, афганской и первой чеченской, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребёнок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать", — написал губернатор Свердловской области.