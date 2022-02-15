Путин заявил, что "Северный поток – 2" не имеет политической окраски
Президент России напомнил, что это один из крупнейших инфраструктурных проектов, который призван значительно укрепить энергетическую безопасность в Европе.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что проект "Северный поток – 2" призван укрепить энергобезопасность в Европе и не имеет политической окраски.
"Это один из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов, призванный значительно укрепить энергетическую безопасность на континенте, способствовать решению общеевропейских экономических и экологических задач", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Путин напомнил, что "Северный поток – 2" — чисто коммерческий проект, который не несёт никакой политической окраски.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство потребовало, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. 26 января Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Вместе с тем глава регулятора ФРГ Йохен Хоман исключил сертификацию "Северного потока – 2" до июля.
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