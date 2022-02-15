Путин заявил, что "Северный поток – 2" не имеет политической окраски

Президент России Владимир Путин заявил, что проект "Северный поток – 2" призван укрепить энергобезопасность в Европе и не имеет политической окраски.

"Это один из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов, призванный значительно укрепить энергетическую безопасность на континенте, способствовать решению общеевропейских экономических и экологических задач", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.