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Кадыров поддержал проект Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР

По его мнению, президент России удовлетворит обращение депутатов для наступления мира в республиках, поможет положить конец "многолетнему противостоянию и кровопролитию".

16 февраля, 08:33
<p>Фото © Telegram-канал /<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://t.me/RKadyrov_95" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Рамзан Кадыров</a></p>

Фото © Telegram-канал / Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал проект депутатов Госдумы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Полностью поддерживаю решение ГД об обращении к президенту РФ. Считаю, что Верховный главнокомандующий удовлетворит обращение. Владимир Владимирович [Путин] — дальновидный и мудрый политик. Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг", — написал Кадыров.

Он отметил, что сейчас против республик развёрнута информационная война. Положить конец "многолетнему противостоянию и кровопролитию", по мнению политика, можно, лишь признав их независимость на международной арене. Кадыров уверен, что большинство россиян придерживаются такого же мнения.

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Напомним, Госдума большинством голосов поддержала предложенный фракцией КПРФ проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик и постановила направить документ напрямую главе государства. За данный проект проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один воздержался. Путин, комментируя данное обращение, отметил, что россияне поддерживают жителей Донбасса и депутаты это чувствуют. Кроме того, он проанонсировал, что будет исходить из необходимости сделать всё возможное для решения проблемы Донбасса на основе Минских соглашений.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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