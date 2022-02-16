Кадыров поддержал проект Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР
По его мнению, президент России удовлетворит обращение депутатов для наступления мира в республиках, поможет положить конец "многолетнему противостоянию и кровопролитию".
Фото © Telegram-канал / Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал проект депутатов Госдумы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Полностью поддерживаю решение ГД об обращении к президенту РФ. Считаю, что Верховный главнокомандующий удовлетворит обращение. Владимир Владимирович [Путин] — дальновидный и мудрый политик. Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг", — написал Кадыров.
Он отметил, что сейчас против республик развёрнута информационная война. Положить конец "многолетнему противостоянию и кровопролитию", по мнению политика, можно, лишь признав их независимость на международной арене. Кадыров уверен, что большинство россиян придерживаются такого же мнения.
Напомним, Госдума большинством голосов поддержала предложенный фракцией КПРФ проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик и постановила направить документ напрямую главе государства. За данный проект проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один воздержался. Путин, комментируя данное обращение, отметил, что россияне поддерживают жителей Донбасса и депутаты это чувствуют. Кроме того, он проанонсировал, что будет исходить из необходимости сделать всё возможное для решения проблемы Донбасса на основе Минских соглашений.
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