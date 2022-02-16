Кадыров поддержал проект Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал проект депутатов Госдумы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Полностью поддерживаю решение ГД об обращении к президенту РФ. Считаю, что Верховный главнокомандующий удовлетворит обращение. Владимир Владимирович [Путин] — дальновидный и мудрый политик. Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг", — написал Кадыров.