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В России за сутки госпитализировали 19 573 пациента с ковидом

Всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 14 659 880 заболевших, 342 383 пациента умерло, 11 643 393 выздоровело.

16 февраля, 08:32

Фото © Shutterstock

За сутки в России с коронавирусом госпитализировано 19 573 человека. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Также выздоровели 172 468 человек, подтверждено 748 летальных исходов. Общее же число суточных случаев ковида (с учётом лечащихся дома) — 179 284.

Всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 14 659 880 заболевших, 342 383 пациента умерло, 11 643 393 выздоровело.

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А ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что в России наступил пик пятой волны коронавируса. По его словам, эпидемия вступает в более благоприятный период, но расслабляться нельзя.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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