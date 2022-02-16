В России за сутки госпитализировали 19 573 пациента с ковидом

За сутки в России с коронавирусом госпитализировано 19 573 человека. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Также выздоровели 172 468 человек, подтверждено 748 летальных исходов. Общее же число суточных случаев ковида (с учётом лечащихся дома) — 179 284.

Всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 14 659 880 заболевших, 342 383 пациента умерло, 11 643 393 выздоровело.