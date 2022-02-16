Гинцбург: Центр Гамалеи не нашёл в Москве детей от 6 до 11 лет без антител к ковиду
Специалист пояснил, что в связи с этим придётся изменить протокол клинических исследований вакцины "Спутник М". При этом они должны начаться в срок, через три недели.
Фото на обложке © ТАСС / Пётр Ковалёв
Центр имени Гамалеи Минздрава РФ не смог найти в Москве детей от 6 до 11 лет, которые ни разу бы не сталкивались с коронавирусом. Об этом заявил директор учреждения Александр Гинцбург. Он отметил, что протокол клинических исследований вакцины "Спутник М" для этой возрастной категории нужно менять.
"Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей, отрицательных по антителам к CoViD-19, просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом", — цитирует Гинцбурга "Интерфакс".
Глава центра Гамалеи добавил, что сейчас специалисты срочно подают поправку к протоколу исследований вакцины. Гинцбург выразил надежду, что Минздрав выдаст разрешение. По его словам, нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц — BAU. Учёный пояснил, что это низкий показатель.
"Нет, не откладывается [начало исследований], потому что пока мы будем проводить конкурс на CRO (контрактно-исследовательскую организацию. — Прим. Лайфа), который должен продлиться 15 или даже 20 дней, за это время мы сможем получить поправку. То есть через три недели мы в любом случае должны их начать", — добавил Гинцбург и напомнил, что разрешение от Минздрава на исследование "Спутника М" уже получено.
Напомним, подростковая вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник М" была зарегистрирована в России 24 ноября прошлого года. Она предназначена для несовершеннолетних от 12 до 17 лет и состоит из двух компонентов, которые вводятся с промежутком в 21 день. Вакцинация детей будет проводиться только с согласия родителей или опекунов. 15 января Александр Гинцбург анонсировал скорый старт клинических исследований детской вакцины от ковида — для несовершеннолетних от 6 до 11 лет.
Лента новостей
"Я поставил будильник": Британцы высмеяли несостоявшееся "вторжение" России на Украину
сегодня в 04:58
"Ъ": Задержанному в Италии экс-гендиректору Антипинского НПЗ предъявлено новое обвинение
сегодня в 04:39
Ни танков, ни самолётов: Появилось видео с украинской границы, где "ожидалось вторжение России"
сегодня в 04:17
Комментариев: 0