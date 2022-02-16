Гинцбург: Центр Гамалеи не нашёл в Москве детей от 6 до 11 лет без антител к ковиду

Центр имени Гамалеи Минздрава РФ не смог найти в Москве детей от 6 до 11 лет, которые ни разу бы не сталкивались с коронавирусом. Об этом заявил директор учреждения Александр Гинцбург. Он отметил, что протокол клинических исследований вакцины "Спутник М" для этой возрастной категории нужно менять.

"Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей, отрицательных по антителам к CoViD-19, просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом", — цитирует Гинцбурга "Интерфакс".

Глава центра Гамалеи добавил, что сейчас специалисты срочно подают поправку к протоколу исследований вакцины. Гинцбург выразил надежду, что Минздрав выдаст разрешение. По его словам, нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц — BAU. Учёный пояснил, что это низкий показатель.