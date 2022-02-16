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Гинцбург заявил об отсутствии осложнений при испытании назальной вакцины от ковида

По данным на утро 15 февраля, вакцинировано уже 53 человека, участвующих в исследовании, отметил директор центра Гамалеи.

16 февраля, 01:20
<p>Назальная вакцина от коронавируса "Спутник V". Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Назальная вакцина от коронавируса "Спутник V". Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В рамках исследования назальной вакцины против коронавируса не выявлено никаких осложнений. Об этом заявил директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Пятьдесят три человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет", — цитирует учёного РИА "Новости".

В Москве началось клиническое исследование ещё одной назальной вакцины от ковида

В Москве началось клиническое исследование ещё одной назальной вакцины от ковида

Ранее Лайф сообщал о начале испытаний назальной вакцины против ковида. Александр Гинцбург рассказал о том, как она будет применяться. Также он заявил, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить организм от заражения омикрон-штаммом.

Кроме того, Гинцбург отмечал, что назальный препарат может применяться для вакцинации детей до шести лет. Испытания вакцины, по его словам, могут завершиться в течение двух с половиной месяцев.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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