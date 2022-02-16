В России консультации у психиатра могут включить в диспансеризацию после ковида

Российские сенаторы совместно с Минздравом РФ рассмотрят возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углублённой диспансеризации для переболевших коронавирусом. Об этом сообщила глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она отметила, что сегодня важно, чтобы в рамках диспансеризации человек мог рассказать о своём психоэмоциональном состоянии.

"Вместе с Министерством здравоохранения и президентом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского доктором медицинских наук Зурабом Кекелидзе мы будем прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра", — цитирует Святенко ТАСС.

Глава комитета добавила, что планируется рассмотреть возможность выдачи направления у терапевта, а также разработать анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту. Святенко подчеркнула, что эта мера позволит уже на этапе диспансеризации выявить и предотвратить у человека дальнейшее развитие депрессии и потери памяти, на которые часто жалуются переболевшие ковидом.