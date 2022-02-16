Вирусолог центра Гамалеи Альтштейн назвал особенность антител к омикрон-штамму

Штамм коронавируса "омикрон" широко распространился в России, однако антитела, которые вырабатываются после заражения им, не способны полностью нейтрализовать другие варианты ковида. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на "омикрон", довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. "Дельта" у нас ещё остаётся, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии", — сказал специалист в эфире радио Sputnik.

Альтштейн пояснил, что иммунную защиту организма обеспечивают не только антитела, есть ещё и клеточный иммунитет. Поэтому нельзя говорить о том, что переболевшие "омикроном" лишены защиты от других штаммов.

По словам вирусолога, на выработку антител может влиять тот факт, что омикрон-штамм приводит к более лёгкому течению CoViD-19, чем его предшественники.

"После более тяжёлого заболевания будет больше антител, после легко перенесённого заболевания может быть меньше антител. Но тут могут быть варианты, есть зависимость от особенностей человека и его иммунитета. Возможно, что у человека после лёгкой инфекции будет много антител", — уточнил эксперт.