Матвиенко пообещала соразмерный ответ в случае вторжения Украины в республики Донбасса

Россия не бросит своих граждан в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), и в случае вторжения украинской армии ответ будет соразмерен масштабам агрессии и возникшей военно-политической обстановки. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"В непризнанных республиках живут многие тысячи российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения вооружённых сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим. Сделаем всё необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки", — сказала она в интервью "Парламентской газете".

Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что Москва вынуждена принять весь комплекс мер, в том числе военного характера, в ситуации накачки Киева наступательным оружием и создания очагов напряжённости у границ РФ. Также Матвиенко отметила, что объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет.

"И неудивительно, что тема нападения на Украину, которая в последние недели нагнетается Западом с особой силой, не имеет под собой никакой доказательной базы. Одни только сплошные измышления", — добавила спикер Совета Федерации.