Матвиенко пообещала соразмерный ответ в случае вторжения Украины в республики Донбасса
Спикер Совфеда подчеркнула, что Россия не бросит в беде тысячи своих граждан, проживающих в ДНР и ЛНР. РФ сделает всё необходимое, чтобы их защитить, отметила Матвиенко.
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото © ТАСС / Роман Пименов
Россия не бросит своих граждан в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), и в случае вторжения украинской армии ответ будет соразмерен масштабам агрессии и возникшей военно-политической обстановки. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"В непризнанных республиках живут многие тысячи российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения вооружённых сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим. Сделаем всё необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки", — сказала она в интервью "Парламентской газете".
Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что Москва вынуждена принять весь комплекс мер, в том числе военного характера, в ситуации накачки Киева наступательным оружием и создания очагов напряжённости у границ РФ. Также Матвиенко отметила, что объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет.
"И неудивительно, что тема нападения на Украину, которая в последние недели нагнетается Западом с особой силой, не имеет под собой никакой доказательной базы. Одни только сплошные измышления", — добавила спикер Совета Федерации.
Ранее постпред РФ при ЕС Чижов заявил, что Россия ответит, если её граждан начнут убивать в Донбассе.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики твердят о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину, при этом в Москве эти заявления не раз опровергали. Тем не менее нагнетание ситуации в западной прессе продолжается. Одним из самых громких фейков стала новость агентства Bloomberg. Оно опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. Позже агентство Bloomberg назвало очередную "дату вторжения" РФ в Незалежную — 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации журналисты не предоставили. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту дату "днём провала западной пропаганды войны".
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