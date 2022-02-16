Байден и Макрон по телефону обсудили решение ситуации вокруг Украины
В частности, американский и французский президенты оценили свои недавние переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Джо Байден. Фото ТАСС / AP
Президент США Джо Байден по телефону обсудил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном возможности дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Они оценили свои недавние беседы с российским и украинским коллегами и подтвердили неизменную поддержку продвижения по дипломатическому пути", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Байден и Макрон обсудили скоординированные пути "сдерживания" России и готовность к последствиям в случае эскалации ситуации.
В пресс-службе Елисейского дворца, в свою очередь, сообщили, что Макрон обсудил с Байденом условия для "серьёзного диалога" по урегулированию на Украине. Кроме того, он заявил о готовности Франции "уважать суверенитет и безопасность своих партнёров и союзников".
Ранее газета Figaro сообщила, что в Елисейском дворце не увидели признаков эскалации вокруг Украины.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
Комментариев: 0