Байден и Макрон по телефону обсудили решение ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден по телефону обсудил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном возможности дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Они оценили свои недавние беседы с российским и украинским коллегами и подтвердили неизменную поддержку продвижения по дипломатическому пути", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Байден и Макрон обсудили скоординированные пути "сдерживания" России и готовность к последствиям в случае эскалации ситуации.

В пресс-службе Елисейского дворца, в свою очередь, сообщили, что Макрон обсудил с Байденом условия для "серьёзного диалога" по урегулированию на Украине. Кроме того, он заявил о готовности Франции "уважать суверенитет и безопасность своих партнёров и союзников".

Ранее газета Figaro сообщила, что в Елисейском дворце не увидели признаков эскалации вокруг Украины.