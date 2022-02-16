Захарова ответила Байдену: Для США свобода имеет цену, а для нас она бесценна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена, ранее заявившего, что Вашингтон в связи с ситуацией на Украине готов заплатить любую цену для защиты свободы.

"Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав её истинное проявление — референдум... Для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна. Пусть знают наших", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Ранее Лайф сообщал, что Захарова процитировала стихи поэта Фёдора Тютчева, комментируя заявления западных политиков и СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину.