Захарова ответила Байдену: Для США свобода имеет цену, а для нас она бесценна
Официальный представитель МИД РФ отметила, что ни разу не видела, чтобы Соединённые Штаты платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили, подчеркнула Захарова.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена, ранее заявившего, что Вашингтон в связи с ситуацией на Украине готов заплатить любую цену для защиты свободы.
"Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав её истинное проявление — референдум... Для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна. Пусть знают наших", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что Захарова процитировала стихи поэта Фёдора Тютчева, комментируя заявления западных политиков и СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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