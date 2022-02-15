Захарова ответила на заявления о "вторжении" России на Украину стихами Тютчева
Представитель МИД РФ отметила, что Тютчев был не только великим поэтом, но и выдающимся дипломатом. Пристальное внимание он уделял развенчанию фейков.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала стихи поэта Фёдора Тютчева, комментируя заявления западных политиков и СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину.
"Им я бы хотела ответить словами великого русского поэта Тютчева: "Зима недаром злится, прошла её пора — весна в окно стучится и гонит со двора", — сказала дипломат в программе ЧЭЗ на телеканале РБК.
Захарова отметила, что Тютчев был не только великим поэтом, но и выдающимся дипломатом. Пристальное внимание он, по словам представителя МИД, уделял развенчанию фейков, которые в былые времена назывались клеветой, кляузничеством и попросту ложью.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в информационном терроризме из-за заявлений о "вторжении" на Украину. Также министр отметил, что передвижения российских военных совершаются по ранее принятому плану проведения учений.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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