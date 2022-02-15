Захарова ответила на заявления о "вторжении" России на Украину стихами Тютчева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала стихи поэта Фёдора Тютчева, комментируя заявления западных политиков и СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

"Им я бы хотела ответить словами великого русского поэта Тютчева: "Зима недаром злится, прошла её пора — весна в окно стучится и гонит со двора", — сказала дипломат в программе ЧЭЗ на телеканале РБК.

Захарова отметила, что Тютчев был не только великим поэтом, но и выдающимся дипломатом. Пристальное внимание он, по словам представителя МИД, уделял развенчанию фейков, которые в былые времена назывались клеветой, кляузничеством и попросту ложью.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в информационном терроризме из-за заявлений о "вторжении" на Украину. Также министр отметил, что передвижения российских военных совершаются по ранее принятому плану проведения учений.