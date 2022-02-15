Захарова: Трасс решила позориться до конца, говоря о "вторжении" РФ на Украину

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что МИД Великобритании решил позориться до конца, утверждая о "вторжении" России на Украину.

"Глава МИД Британии Лиз Трасс не сдаётся, решила позориться до конца", — заявила Захарова в видео, размещённом в её Telegram-канале.

По её словам, Лондон продолжает "кормление" британских журналистов и таблоидов относительно "вторжения" России на Украину, даже называются "точные" даты этого. Теперь они дают себе начать некое отступление "назад и вбок" и придумывают версии про некие "чужие флаги", отметила Захарова. Она назвала дезинформацией такие заявления и предположила, что речь, вероятно, шла о британском флаге.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс назвала "весьма вероятным" "вторжение" России на Украину, несмотря на то что российские военные после учений начинали возвращаться в свои гарнизоны.