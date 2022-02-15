Захарова: Трасс решила позориться до конца, говоря о "вторжении" РФ на Украину
Министр ранее назвала весьма вероятным "нападение", несмотря на то что российские военные после учений начинали возвращаться в свои гарнизоны.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что МИД Великобритании решил позориться до конца, утверждая о "вторжении" России на Украину.
"Глава МИД Британии Лиз Трасс не сдаётся, решила позориться до конца", — заявила Захарова в видео, размещённом в её Telegram-канале.
По её словам, Лондон продолжает "кормление" британских журналистов и таблоидов относительно "вторжения" России на Украину, даже называются "точные" даты этого. Теперь они дают себе начать некое отступление "назад и вбок" и придумывают версии про некие "чужие флаги", отметила Захарова. Она назвала дезинформацией такие заявления и предположила, что речь, вероятно, шла о британском флаге.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс назвала "весьма вероятным" "вторжение" России на Украину, несмотря на то что российские военные после учений начинали возвращаться в свои гарнизоны.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "вторжение" РФ на Украину якобы может начаться во время Олимпиады в Пекине, которая заканчивается 20 февраля. Также американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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