Рособрнадзор не будет переносить досрочный период ЕГЭ из-за ковида
Экзамен включает в себя три этапа, первый пройдёт с 21 марта по 15 апреля.
Учитель и ученики во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Досрочный период ЕГЭ, который должен пройти с 21 марта по 15 апреля этого года, не будет перенесён из-за эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
"Не планируем", — сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о возможном переносе дат досрочного экзамена.
В 2022 году ЕГЭ пройдёт в три этапа: досрочный — с 21 марта по 15 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 20 сентября. Известно, что на участие в экзамене заявки уже подало 737 тысяч школьников.
Ранее сообщалось, что в Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ не будет меняться кардинально. В ведомстве уверены, что этот формат наиболее объективно оценивает полученные в школе знания и даёт равные возможности всем абитуриентам из каждого уголка нашей страны.
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