Рособрнадзор не будет переносить досрочный период ЕГЭ из-за ковида

Досрочный период ЕГЭ, который должен пройти с 21 марта по 15 апреля этого года, не будет перенесён из-за эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

"Не планируем", — сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о возможном переносе дат досрочного экзамена.

В 2022 году ЕГЭ пройдёт в три этапа: досрочный — с 21 марта по 15 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 20 сентября. Известно, что на участие в экзамене заявки уже подало 737 тысяч школьников.