НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Рособрнадзор не будет переносить досрочный период ЕГЭ из-за ковида

Экзамен включает в себя три этапа, первый пройдёт с 21 марта по 15 апреля.

15 февраля, 19:00

Учитель и ученики во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Досрочный период ЕГЭ, который должен пройти с 21 марта по 15 апреля этого года, не будет перенесён из-за эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

"Не планируем", — сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о возможном переносе дат досрочного экзамена.

В 2022 году ЕГЭ пройдёт в три этапа: досрочный — с 21 марта по 15 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 20 сентября. Известно, что на участие в экзамене заявки уже подало 737 тысяч школьников.

Ранее сообщалось, что в Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ не будет меняться кардинально. В ведомстве уверены, что этот формат наиболее объективно оценивает полученные в школе знания и даёт равные возможности всем абитуриентам из каждого уголка нашей страны.

Доклад ВШЭ: Проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за 10 лет

Доклад ВШЭ: Проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за 10 лет

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1