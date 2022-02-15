Белый дом анонсировал заявление Байдена с новой информацией по России и Украине
Обращение американского лидера должно состояться примерно в полночь по московскому времени.
Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Zuma
Президент США Джо Байден во вторник, 15 февраля, выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины и продолжению дипломатических контактов с РФ по данной теме. Об этом заявили в Белом доме.
Согласно обновлённому графику главы государства на сегодняшний день, обнародованному американской администрацией, выступление лидера Соединённых Штатов запланировано примерно на 15:30 по вашингтонскому времени (23:30 мск).
"Президент выступит с краткими ремарками, представив обновлённую информацию по России и Украине. Он вновь заявит, что США вместе со своими союзниками остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне, опираясь на многочисленные дипломатические возможности, которые мы, а также наши союзники и партнёры предлагали РФ за последние месяцы", — уточнили в Белом доме.
Там также добавили, что Вашингтон продолжает считать, что дипломатия и деэскалация — это лучший путь вперёд, но США готовы к любому сценарию. Отметим, что речь Байдена по Украине изначально не числилась в его рабочем графике на вторник.
Ранее Лайф писал, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, сегодня выдвигаются в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений. Канцлер ФРГ Олаф Шольц положительно оценил возвращение российских войск в места дислокации.
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