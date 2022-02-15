Белый дом анонсировал заявление Байдена с новой информацией по России и Украине

Президент США Джо Байден во вторник, 15 февраля, выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины и продолжению дипломатических контактов с РФ по данной теме. Об этом заявили в Белом доме.

Согласно обновлённому графику главы государства на сегодняшний день, обнародованному американской администрацией, выступление лидера Соединённых Штатов запланировано примерно на 15:30 по вашингтонскому времени (23:30 мск).

"Президент выступит с краткими ремарками, представив обновлённую информацию по России и Украине. Он вновь заявит, что США вместе со своими союзниками остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне, опираясь на многочисленные дипломатические возможности, которые мы, а также наши союзники и партнёры предлагали РФ за последние месяцы", — уточнили в Белом доме.