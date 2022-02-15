Суд отложил рассмотрение дела против Навального на 21 февраля

Лефортовский суд Москвы отложил рассмотрение дела против Алексея Навального на 21 февраля. Это связано с тем, что на среду, 16 февраля, у него назначено свидание с женой.

"В заседании объявляется перерыв до 10:00 21 февраля. Суд учитывает, что 16 февраля у Навального назначено свидание с женой, поэтому назначение заседания на эту дату нарушило бы его права", — говорится в постановлении судьи.

Сегодня в покровской колонии начался процесс над Навальным по новому делу. На этот раз он обвиняется по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. При этом во время заседания Навальный предложил новому судье общаться "как весёлые друзья", отметив, что с прошлым судьёй у него не сложились отношения только потому, что его постоянно перебивали и не давали говорить.