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Суд отложил рассмотрение дела против Навального на 21 февраля

На этот раз он обвиняется по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду.

15 февраля, 18:37
<p>Алексей и Юлия Навальные. Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CZ82_neNxwS/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / yulia_navalnaya</a></p>

Алексей и Юлия Навальные. Фото © Instagram / yulia_navalnaya

Лефортовский суд Москвы отложил рассмотрение дела против Алексея Навального на 21 февраля. Это связано с тем, что на среду, 16 февраля, у него назначено свидание с женой.

"В заседании объявляется перерыв до 10:00 21 февраля. Суд учитывает, что 16 февраля у Навального назначено свидание с женой, поэтому назначение заседания на эту дату нарушило бы его права", — говорится в постановлении судьи.

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Сегодня в покровской колонии начался процесс над Навальным по новому делу. На этот раз он обвиняется по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. При этом во время заседания Навальный предложил новому судье общаться "как весёлые друзья", отметив, что с прошлым судьёй у него не сложились отношения только потому, что его постоянно перебивали и не давали говорить.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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