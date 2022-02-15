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Вучич распустил парламент Сербии и назначил досрочные выборы

Все свои обязанности в техническом мандате члены Народной скупщины продолжат выполнять в полном объёме до назначения своих преемников.

15 февраля, 18:16
<p>Президент Сербии Александр Вучич. Фото © <a href="https://www.predsednik.rs/lat/predsednik/biografija" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Республики Сербия</a></p>

Президент Сербии Александр Вучич. Фото © Сайт президента Республики Сербия

Президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к нации подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Процесс транслировался в эфире национального телевидения страны.

"Уважаемые граждане, на основании Конституции Сербии и закона "О президенте Сербии" по предложению правительства издаю указ о роспуске Народной скупщины", — объявил глава государства и подписал документ.

Все свои обязанности в техническом мандате члены парламента продолжат выполнять в полном объёме до назначения своих преемников. Указом президента досрочные выборы назначены на 3 апреля 2022 года.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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