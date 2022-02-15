Вучич распустил парламент Сербии и назначил досрочные выборы

Президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к нации подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Процесс транслировался в эфире национального телевидения страны.

"Уважаемые граждане, на основании Конституции Сербии и закона "О президенте Сербии" по предложению правительства издаю указ о роспуске Народной скупщины", — объявил глава государства и подписал документ.