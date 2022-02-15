Вучич распустил парламент Сербии и назначил досрочные выборы
Все свои обязанности в техническом мандате члены Народной скупщины продолжат выполнять в полном объёме до назначения своих преемников.
Президент Сербии Александр Вучич. Фото © Сайт президента Республики Сербия
Президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к нации подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Процесс транслировался в эфире национального телевидения страны.
"Уважаемые граждане, на основании Конституции Сербии и закона "О президенте Сербии" по предложению правительства издаю указ о роспуске Народной скупщины", — объявил глава государства и подписал документ.
Все свои обязанности в техническом мандате члены парламента продолжат выполнять в полном объёме до назначения своих преемников. Указом президента досрочные выборы назначены на 3 апреля 2022 года.
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