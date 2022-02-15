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Опрос: Большинство россиян сочувствуют украинцам и не верят в угрозу войны

Около 17% респондентов продолжают считать жителей Незалежной братским народом.

15 февраля, 18:31

Фото © Pixabay

Многие россияне (39%) искренне сочувствуют жителям Украины и Донбасса, которые страдают из-за действий киевской власти. А 23% негодуют, потому что страны Запада в этой ситуации выступают в роли подстрекателей и подбрасывают дрова в костёр. Об этом свидетельствуют результаты опроса kp.ru, в котором приняли участие 7,8 тысячи человек.

"Мне жителей мирных и спокойных жаль, их семьи, их детей и всего, что они создавали для себя!" отметила одна из участниц опроса.

Почти 17% респондентов по-прежнему считают украинцев братским народом и очень расстраиваются, что отношения между странами испортились. Большинство опрошенных признались, что их никак не пугают нагнетание ситуации в западной прессе и разговоры европейских политиков о "вторжении" России в Незалежную. И только 9% по-настоящему страшатся возможной войны, в которую может быть втянута страна.

У 12% респондентов не оказалось интереса к конфликту на Украине. Они пояснили, что не следят за развитием ситуации и заявлениями политиков на Западе.

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Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". В связи с этим многие правительства эвакуируют с Украины сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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