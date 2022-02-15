Опрос: Большинство россиян сочувствуют украинцам и не верят в угрозу войны

Многие россияне (39%) искренне сочувствуют жителям Украины и Донбасса, которые страдают из-за действий киевской власти. А 23% негодуют, потому что страны Запада в этой ситуации выступают в роли подстрекателей и подбрасывают дрова в костёр. Об этом свидетельствуют результаты опроса kp.ru, в котором приняли участие 7,8 тысячи человек.

"Мне жителей мирных и спокойных жаль, их семьи, их детей и всего, что они создавали для себя!" — отметила одна из участниц опроса.

Почти 17% респондентов по-прежнему считают украинцев братским народом и очень расстраиваются, что отношения между странами испортились. Большинство опрошенных признались, что их никак не пугают нагнетание ситуации в западной прессе и разговоры европейских политиков о "вторжении" России в Незалежную. И только 9% по-настоящему страшатся возможной войны, в которую может быть втянута страна.

У 12% респондентов не оказалось интереса к конфликту на Украине. Они пояснили, что не следят за развитием ситуации и заявлениями политиков на Западе.