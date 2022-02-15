МИД Греции выразил протест послу Украины из-за убийства этнических греков
Виновные уже арестованы. Стрельбу в кафе в селе Гранитное на линии соприкосновения открыли служащие украинской армии.
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МИД Греции заявил протест украинскому послу в Афинах из-за гибели и ранения этнических греков в результате стрельбы на востоке Украины. По уточнённым данным, один погиб, а двое получили тяжёлые ранения. В МИД подчеркнули необходимость защиты греческой общины на Украине.
"По поручению министра иностранных дел Никоса Дендиаса был вызван посол Украины в Греции Сергей Шутенко, ему было сообщено о серьёзном происшествии, произошедшем в селе Гранитное на востоке Украины, в результате которого погибли и получили ранения этнические греки", — отметили во внешнеполитическом ведомстве Греции.
Известно, что стрельбу открыли служащие украинской армии. По утверждению украинского посла, виновные уже арестованы, в их преступлении не было "политического или этнического мотива и инцидент является преступлением общего уголовного права".
Напомним, стрельба произошла на территории кафе в Донецкой области в ночь на воскресенье в селе Гранитное, недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины. Стрелявшие были задержаны, возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство", "Покушение на умышленное убийство" и "Хулиганство". Как позже сообщила прокуратура, огонь открыли двое военнослужащих, погиб один солдат Нацгвардии, а также один гражданский.
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