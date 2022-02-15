Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге достиг 100%

Санкт-Петербург достиг стопроцентного коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, сообщил первый заместитель комитета Северной столицы по здравоохранению Андрей Сарана.

"Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту Dashboard Министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты", — пояснил он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Сарана отметил, что на сегодняшний день вакцинацию в городе прошло 3,14 млн жителей, среди которых более 2400 — это дети. По его словам, в Северной столице открыто 190 прививочных пунктов, из них 92 пункта для детей, ещё 50 — передвижные.