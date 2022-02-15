Врач Токарев предупредил об участившихся циститах после "омикрона"
Развитие осложнений возможно на фоне ослабления иммунитета вследствие вирусной атаки на организм.
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Многие пациенты, перенёсшие "омикрон", стали жаловаться на цистит — воспаление мочевого пузыря. Как считают опрошенные URA.ru врачи, это может быть связано с близостью мочевых путей и кишечника.
"Пациенты начали жаловаться на то, что на фоне "омикрона" у них стал развиваться цистит. Мы можем предполагать, что связано это с анатомо-физиологической близостью мочевых путей и кишечника. Как мы уже знаем, при CoViD-19 нередко возникают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: коронавирус способен длительно персистировать в кишечнике, что клинически проявляется болью в животе и расстройствами стула", — предположил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
С этим мнением согласен ведущий специалист, уролог-андролог "СМ-клиники" Владимир Степанов. Он рассказал, что после перенесённого ковида действительно участились жалобы мужчин и женщин на проблемы с мочевыделительной системой.
Степанов объяснил, если у человека были нарушения или инфекция в зоне мочевыделительной системы, то при заражении "омикроном" проблема может проявиться. Как правило, причиной развития цистита являются бактерии, но возможна и вирусная этиология, при этом разницы в лечении не будет.
А ранее терапевт Лисина рассказала о ложных симптомах интоксикации при "омикроне". В их числе ломота в теле, повышение температуры тела, головные боли и боли в глазных яблоках.
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