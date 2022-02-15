4 главных признака психопата, заметив которые стоит бежать из отношений

Никому не хочется осознать, что много времени провёл рядом с человеком, чья неуравновешенность — это не фаза, а стиль жизни. Специалисты объяснили, когда не стоит ждать улучшений, и назвали основные признаки психопата, на которые стоит обратить внимание. Если они точно присутствуют, да ещё и в большом количестве, лучше подумать о других отношениях, считает Пятый канал.

Эгоизм

Вообще, здравый эгоизм — дело полезное, тем более не каждый партнёр готов постоянно думать только о своей половине. Но такого самопожертвования никто и не просит, а вот если вы замечаете, что на первом месте у вашей половинки постоянно находится она сама и все решения принимаются исходя из её интересов, знайте: это красный флаг.

Грубость

Некоторые люди не могут открыто проявлять свои чувства и часто скрывают смущение за грубостью. Однако это на первых порах, когда партнёры ещё не притёрлись друг к другу. Но если и после этого вторая половина только и делает, что грубит и старается ужалить побольнее, даже делая комплименты, тут стоит задуматься, а нужны ли такие отношения вообще.

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Ложь

Психопаты склонны обманывать окружающих, причём даже не имея для этого никакой причины. Они не получают выгоды, утаивая и искажая информацию, им просто нравится сам процесс манипуляции и флёр скрытности вокруг себя. Ни одни отношения не выживут при постоянной лжи, есть психопат в семье или нет.

Нарциссизм

Любовь к себе — важный аспект жизни, о котором многие забывают, и в самом этом качестве нет ничего страшного. Но вкупе с эгоизмом это правильное чувство превращается в нарциссизм. Партнёр такого человека автоматически отодвигается на второй план — и в физическом, и в эмоциональном аспектах. Никто не заслуживает такого отношения к себе. И ситуация осложняется тем, что нарциссизм — один из главных признаков психопатии.