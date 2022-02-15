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7 типов сновидений, которые предупреждают об опасных болезнях

Сны интересуют не только толкователей, которые могут предсказать по ним грядущие проблемы, но и других эзотериков. Ведь мозг всегда подсказывает, когда организму нужна помощь.

15 февраля, 16:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Специалисты, изучающие сны, пришли к выводу, что сюжеты ночных видений имеют не только мистическое значение, указывающее на дальнюю дорогу и казённый дом. Зачастую по снам можно понять, какие болезни донимают человека, и вовремя заняться собственным здоровьем, пишет Пятый канал.

Болезни сердца

Люди, у которых могут быть проблемы с сердцем, часто становятся в своей голове героями триллеров или остросюжетных детективов. Им снятся погони, перестрелки, падения с большой высоты — словом, всё то, что заставляет просыпаться в холодном поту.

Гипертония

Гипертоникам тоже снятся тревожные сны, но в их случае во всём виновата природа или серьёзные катастрофы вроде войны. Людям с повышенным давлением нередко видятся землетрясения, наводнения или бомбардировки. Постоянно присутствует свист, от которого закладывает уши.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Гипотония

У гипотоников всё наоборот, их сны очень медленные, вялые и скучные, но не менее выматывающие. Люди с таким заболеванием зачастую не могут или пошевелиться, или переплыть реку, или дойти до точки назначения. И хоть по факту во сне они не боролись с Годзиллой, просыпаются разбитыми и уставшими.

Болезни лёгких и астма

В случаях с людьми, у которых наблюдаются проблемы с лёгкими, сны тоже бьют по самому больному. Часто такие сновидцы оказываются погребены под обломками или лавиной, они тонут или кто-то их душит. Иногда тяжесть в груди не проходит и после пробуждения.

Проблемы с ЖКТ

Люди с такими заболеваниями часто оказываются героями "Бандитского Петербурга": им постоянно снятся драки с поножовщиной и обилием крови, из-за чего ощущается во рту горький привкус. Тошноту могут вызывать картины гнилых овощей и тухлой рыбы, а также может внезапно настигнуть потеря зубов. Причём плохое самочувствие может продлиться и в реальной жизни.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Депрессия

Людей, у которых развилась депрессия, часто безвыходность догоняет и во снах. Им снятся тёмные помещения без окон и дверей, например подвалы, катакомбы или же непроходимый лес, через деревья которого не проникает свет луны. Ночью сновидца могут терзать кошмары из детства или картины собственных похорон. После пробуждения грусть и тревожность никуда не пропадают.

Неврозы

У людей с неврозами во снах появляется препятствие, которое они не могут преодолеть даже при помощи посторонних. Они могут опоздать на последний поезд, попасть в глубокую яму, откуда нет выхода, перед ними может закрыться дверь в очень важное место и так далее.

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Что вам обычно снится?

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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