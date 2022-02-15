Милош Бикович лёг на Ивана Урганта и показал, как снимают постельные сцены в кино

Сербский актёр Милош Бикович пришёл на программу "Вечерний Ургант" и на ведущем продемонстрировал, как снимают постельные сцены для кино. Урганту для этого пришлось ассистировать коллеге по звёздному цеху. А ещё Милош приоткрыл завесу тайны личной жизни. Летом прошлого года артист расстался с российской чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной, и фанаты гадают, есть ли у Биковича девушка. В "Инстаграме" Бикович поделился с подписчиками фото со съёмок "Вечернего Урганта".

Милош Бикович, Иван Ургант и "постельная сцена"

Люди думают, что во время съёмок откровенных сцен "дико много страсти", отметил Милош Бикович в разговоре с Ургантом. "На самом деле это выглядит так", — сказал Бикович в "Вечернем Урганте", встал с кресла и принялся демонстрировать, как же всё происходит во время работы над фильмами.

"Актриса лежит вот здесь, ты как бы в такой какой-то позе, и сейчас вы должны начать вот это", — заявил Бикович, ложась на диван. В это время Иван Ургант попросил актёра подождать секунду, встал из-за стола и под аплодисменты зрителей в студии примостился рядом с Милошем — "Просто, чтоб было понятно".

"Подходит режиссёр, говорит: "Стоп". Говорит: "Слушай, если ты можешь..." А тут вот столько же людей (сколько в студии. — Прим. Лайфа) в маленькой комнате", — продолжил Бикович. Иван Ургант, над которым в этот момент навис Милош, заметил, что чувствует себя вполне комфортно.

Актёр Милош Бикович и телеведущий Иван Ургант. Фото © Instagram / bikovic

"А потом ко мне подходит моя девушка, говорит: "Ну как, ты там с ней целовался?" — указал Милош. После чего Ургант спросил, а как именно девушка Биковича реагирует на постельные сцены с участием актёра. В итоге оба пришли к выводу, что происходящее на съёмках — "механика чистой воды". "Будем смотреть "The Тёлки" и понимать: это всё ложь", — резюмировал Ургант.

Кроме того, Ургант и Бикович успели обсудить получение актёром российского гражданства в 2021 году. Напомним, 24 февраля прошлого года стало известно, что президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Иван Ургант показал зрителям паспорт Милоша и похвалил его фотографию в документе.