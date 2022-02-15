Попал под колёса велосипедиста: Лайф публикует видео с места ДТП с Даней Милохиным

Даню Милохина везут в больницу с места ДТП на Земляном Валу. Видео © LIFE

Известный тиктокер Даня Милохин попал под колёса велосипедиста. Кумира российских подростков сбили на Земляном Валу, когда тот выходил из своего "майбаха". Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS). За кадром слышно, как очевидцы столкновения советуют звёздному водителю срочно вести Милохина на рентген — Даня ударился головой, поэтому можно заподозрить сотрясение.

Фото © LIFE

Судя по фотографиям, которые выложил в Instagram сам Милохин, у него разбиты лоб, скула и бровь, причём пояснять, что именно с ним случилось, 20-летний инфлюенсер не стал, видимо, чтобы "раззадорить" подписчиков. В комментариях пользователи строят догадки насчёт того, откуда у Милохина травмы на лице. Пока лидируют две версии (и обе неправильные) — тиктокер либо упал на съёмках клипа, либо нанёс на лицо страшный грим ради всё тех же съёмок. А в телеграм-каналах выдвинули другую версию — что блогер якобы срежиссировал "избиение" ради хайпа.

Фото © Instagram / danya_milokhin