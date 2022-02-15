Попал под колёса велосипедиста: Лайф публикует видео с места ДТП с Даней Милохиным
Лихач на двух колёсах сбил 20-летнего тиктокера, когда тот выходил из своего "майбаха". Тот не удержался на ногах и, похоже, серьёзно ударился головой при падении.
Обложка © LIFE
Даню Милохина везут в больницу с места ДТП на Земляном Валу. Видео © LIFE
Известный тиктокер Даня Милохин попал под колёса велосипедиста. Кумира российских подростков сбили на Земляном Валу, когда тот выходил из своего "майбаха". Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS). За кадром слышно, как очевидцы столкновения советуют звёздному водителю срочно вести Милохина на рентген — Даня ударился головой, поэтому можно заподозрить сотрясение.
Фото © LIFE
Судя по фотографиям, которые выложил в Instagram сам Милохин, у него разбиты лоб, скула и бровь, причём пояснять, что именно с ним случилось, 20-летний инфлюенсер не стал, видимо, чтобы "раззадорить" подписчиков. В комментариях пользователи строят догадки насчёт того, откуда у Милохина травмы на лице. Пока лидируют две версии (и обе неправильные) — тиктокер либо упал на съёмках клипа, либо нанёс на лицо страшный грим ради всё тех же съёмок. А в телеграм-каналах выдвинули другую версию — что блогер якобы срежиссировал "избиение" ради хайпа.
Фото © Instagram / danya_milokhin
Ранее Лайф писал о другой травме, которую получил популярный тиктокер во время съёмок шоу "Ледниковый период", где Даня Милохин участвовал в паре с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Евгенией Медведевой. Звёздные партнёры как раз снимали номер к первому эфиру, когда 20-летний блогер поскользнулся на льду и провалил поддержку, упав вместе со спортсменкой. Даня сильно ударился головой, а Евгения приземлилась на колени, что очень опасно для любого фигуриста.
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