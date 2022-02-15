Forbes: Украинские военные пилоты массово увольняются из-за низких зарплат

В Военно-воздушных силах Украины начались массовые увольнения. Лётчики уходят из-за низкой зарплаты и излишней бюрократии, пишет американская газета Forbes.

Автор статьи Дэвид Экс отмечает, что МиГ-29 является одним из самых многочисленных истребителей ВВС страны. Сейчас в руках Киева находятся от 37 до 70 таких машин, однако вряд ли они могли бы противостоять ВСК РФ. По словам колумниста, после распада СССР у Украины их осталось 200 штук и количество сокращалось в последние годы, так как Киев продал часть самолётов, поскольку не мог их обслуживать.

"Однако стареющие "МиГи", наверное, не самая большая проблема Украины. Нехватка пилотов у вооружённых сил государства может приковать к земле многие самолёты", — отметил публицист.

По его данным, в 2019–2020 годах из ВВС уволились 70 человек, а в 2021 году пять лётчиков не захотели продлевать контракт. Все пожаловались на низкую зарплату, бумажную волокиту и плохое обучение военному делу. При этом отмечается, что для нормального функционирования ВВС страны в штате должно быть по три пилота на каждый одноместный самолёт — и, чтобы поддержать это соотношение, Украине потребуется около 400 пилотов.