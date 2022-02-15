"Не упустили ни одной темы": Шольц подвёл итоги "долгих" переговоров с Путиным в Кремле

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным были очень интенсивные и доверительные. По его словам, есть достаточно предпосылок для достижения мира и безопасности в Европе, которые Берлин намерен использовать.

Шольц подчеркнул, что в ходе долгой беседы они с президентом РФ "не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой", включая культурные и экономические вопросы, европейскую безопасность и Украину. "То, что мы так долго разговаривали друг с другом, — это хороший знак о наличии достаточного количества тем для продолжения диалога", — заметил он. Политик при этом назвал "умной реакцией" со стороны НАТО начало переговоров с Москвой по гарантиям безопасности.