"Не упустили ни одной темы": Шольц подвёл итоги "долгих" переговоров с Путиным в Кремле
Он назвал "умной реакцией" со стороны НАТО начало переговоров с Москвой по гарантиям безопасности.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (слева направо) во время встречи в Кремле. Фото © kremlin.ru
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным были очень интенсивные и доверительные. По его словам, есть достаточно предпосылок для достижения мира и безопасности в Европе, которые Берлин намерен использовать.
Шольц подчеркнул, что в ходе долгой беседы они с президентом РФ "не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой", включая культурные и экономические вопросы, европейскую безопасность и Украину. "То, что мы так долго разговаривали друг с другом, — это хороший знак о наличии достаточного количества тем для продолжения диалога", — заметил он. Политик при этом назвал "умной реакцией" со стороны НАТО начало переговоров с Москвой по гарантиям безопасности.
"Мы должны сделать всё, чтобы использовать эти отправные точки для достижения мира и безопасности в Европе, позаботиться о том, чтобы у нас было хорошее будущее, чтобы избежать войны в Европе… Есть достаточно предпосылок для того, чтобы вещи развивались в правильную сторону, их мы должны использовать", — сказал немецкий канцлер во время прямого эфира на телеканале N24.
Напомним, Олаф Шольц прибыл сегодня, 15 февраля, в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тем для обсуждения было много: беспрецедентная напряжённость в Европе, тема гарантий безопасности для РФ.
Комментариев: 0