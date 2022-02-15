Шольц заявил, что безопасность в Европе возможна не вопреки, а только с Россией
Он подчеркнул необходимость выстраивать взаимоотношения путём диалога, иначе ситуация обернётся бедой.
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance
Безопасность в Европе должна быть выстроена не вопреки, а только с Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Немецкий политик подчеркнул, что к основным принципам в этом вопросе относятся неприкосновенность границ, суверенитет и территориальная целостность всех государств, в том числе и Украины.
"Мы готовы с нашими партнёрами, союзниками в ЕС и НАТО и с Россией говорить о конкретных шагах укрепления взаимной, точнее общей безопасности. НАТО уже предложило конкретные переговоры на уровне Совета Россия – НАТО, в рамках ОБСЕ", — отметил Шольц.
Он отметил, что все вопросы нужно решать путём диалога. "Мы не должны зайти в тупик, который обернётся для нас бедой", — заключил Шольц.
Напомним, Олаф Шольц прибыл сегодня, 15 февраля, в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тем для обсуждения было много: беспрецедентная напряжённость в Европе, тема гарантий безопасности для РФ.
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