Шольц заявил, что безопасность в Европе возможна не вопреки, а только с Россией

Безопасность в Европе должна быть выстроена не вопреки, а только с Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Немецкий политик подчеркнул, что к основным принципам в этом вопросе относятся неприкосновенность границ, суверенитет и территориальная целостность всех государств, в том числе и Украины.

"Мы готовы с нашими партнёрами, союзниками в ЕС и НАТО и с Россией говорить о конкретных шагах укрепления взаимной, точнее общей безопасности. НАТО уже предложило конкретные переговоры на уровне Совета Россия – НАТО, в рамках ОБСЕ", — отметил Шольц.