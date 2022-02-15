"Это не Священное Писание!": Порошенко заявил о праве Украины отказаться от Минских соглашений

Экс-президент Украины Пётр Порошенко, который в 2015 году подписал Минские соглашения, заявил, что Киев имеет право отказаться от их исполнения. По его словам, это не Священное Писание, в котором ничего нельзя менять. К тому же изменились обстоятельства.

"Раньше Кремль раздал там почти миллион российских паспортов. Провёл незаконное голосование в Госдуме. <…> С сегодняшнего дня Украина имеет полное право отказаться от своих обязательств", — написал Порошенко в "Фейсбуке".

Он отметил, что спешить не стоит. Нужно сначала разработать альтернативный вариант Минским договорённостям. Порошенко напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский ещё в ходе предвыборной кампании критиковал этот формат соглашений и обещал предложить свой.

Порошенко при этом не забыл похвалить себя, назвав минский формат — "единственно правильным решением для 2014–2015 годов", так как это дало Украине "несколько лет на восстановление и укрепление армии", а сами соглашения стали основой для санкций Запада в отношении Москвы.