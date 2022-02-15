Путин — о призывах признать ДНР и ЛНР: Россияне поддерживают жителей Донбасса, и депутаты это чувствуют

Президенту России Владимиру Путину доложили об обращении Госдумы по поводу признания независимости ДНР и ЛНР. Об этом заявил в среду сам российский лидер на брифинге после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам Путина, подавляющее большинство россиян поддерживает жителей Донбасса, и депутаты это чувствуют.

"Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют. И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону", — рассуждает глава государства.

Путин отметил, что для решения вопроса о том, стоит ли признавать ДНР и ЛНР, он будет исходить из необходимости сделать всё возможное для решения проблемы Донбасса.

"Но сделать это всё прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений", — заключил российский лидер.

Ранее Лайф сообщал, что Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала предложенный фракцией КПРФ проект обращения к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик и постановила направить документ напрямую главе государства. За данный проект проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один депутат воздержался.