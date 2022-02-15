Путин — о призывах признать ДНР и ЛНР: Россияне поддерживают жителей Донбасса, и депутаты это чувствуют

Российскому лидеру уже доложили об обращении Госдумы. Президент проанонсировал, что будет исходить из необходимости сделать всё возможное для решения проблемы Донбасса на основе Минских соглашений.

Президенту России Владимиру Путину доложили об обращении Госдумы по поводу признания независимости ДНР и ЛНР. Об этом заявил в среду сам российский лидер на брифинге после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам Путина, подавляющее большинство россиян поддерживает жителей Донбасса — и депутаты это чувствуют.

"Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют. И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону", — рассуждает глава государства.

Путин отметил, что для решения вопроса о том, стоит ли признавать ДНР и ЛНР, он будет исходить из необходимости сделать всё возможное для решения проблемы Донбасса.

"Но сделать это всё прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений", — заключил российский лидер.

Ранее Лайф сообщал, что Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала предложенный фракцией КПРФ проект обращения к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик и постановила направить документ напрямую главе государства. За данный проект проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один депутат воздержался.