Путин: РФ не может закрыть глаза на вольную трактовку США и НАТО принципов безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может закрывать глаза на то, как США и НАТО "достаточно вольно и в свою пользу" трактуют принцип неделимой безопасности.

"Россия не может закрывать глаза на то, как США и Североатлантический альянс достаточно вольно и в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности, зафиксированные во многих общеевропейских документах", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.