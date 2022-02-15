Путин: РФ не может закрыть глаза на вольную трактовку США и НАТО принципов безопасности
По его словам, это включает в себя не только свободу выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы, но и не укреплять свою безопасность за счёт других.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может закрывать глаза на то, как США и НАТО "достаточно вольно и в свою пользу" трактуют принцип неделимой безопасности.
"Россия не может закрывать глаза на то, как США и Североатлантический альянс достаточно вольно и в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности, зафиксированные во многих общеевропейских документах", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
По словам главы государства, этот принцип включает в себя не только положение о праве свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы, но и обязательство не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств.
Напомним, сегодня, 15 февраля, Олаф Шольц прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тем для обсуждения много: беспрецедентная напряжённость в Европе, тема гарантий безопасности для РФ.
Комментариев: 1
Горбатому уже обещали в своё время не расширяться - на словах. А сейчас уверяют, что ничего такого не обещали. Дважды на те же грабли не наступаем