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Путин: РФ не может закрыть глаза на вольную трактовку США и НАТО принципов безопасности

По его словам, это включает в себя не только свободу выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы, но и не укреплять свою безопасность за счёт других.

15 февраля, 14:48
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67666/photos/67422" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может закрывать глаза на то, как США и НАТО "достаточно вольно и в свою пользу" трактуют принцип неделимой безопасности.

"Россия не может закрывать глаза на то, как США и Североатлантический альянс достаточно вольно и в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности, зафиксированные во многих общеевропейских документах", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По словам главы государства, этот принцип включает в себя не только положение о праве свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы, но и обязательство не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств.

В Кремле завершились переговоры Путина и Шольца

В Кремле завершились переговоры Путина и Шольца

Напомним, сегодня, 15 февраля, Олаф Шольц прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тем для обсуждения много: беспрецедентная напряжённость в Европе, тема гарантий безопасности для РФ.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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Комментариев: 1

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Анастасия Васкинасегодня в 15:16

Горбатому уже обещали в своё время не расширяться - на словах. А сейчас уверяют, что ничего такого не обещали. Дважды на те же грабли не наступаем

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